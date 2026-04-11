"Tensione e mosmarrëveshje", dalin detaje nga takimi SHBA-Iran
Delegacionet amerikane dhe iraniane pësuan "lëkundje humori" gjatë negociatave, sipas një burimi pakistanez.
Ekipet u takuan për dy orë para një pushimi, me mediat shtetërore iraniane që raportojnë se bisedimet pritej të rifillonin përsëri sonte ose nesër.
"Pati luhatje humori nga të dyja palët dhe temperatura u rrit e u ul gjatë takimit", tha burimi pakistanez për Reuters.
Ngushtica e Hormuzit, e cila është thelbësore për suksesin e bisedimeve, mbetet ndër pikat kryesore të "mosmarrëveshjeve serioze", sipas agjencisë gjysmëzyrtare të lajmeve Tasnim të Iranit.
Në dhomë ishin:
Delegacioni amerikan
Zëvendëspresidenti i SHBA-së JD Vance;
I dërguari special Steve Witkoff;
Dhëndri i Donald Trump, Jared Kushner.
Delegacioni iranian
Kryetari i parlamentit iranian, Mohammad Baqer Kalibaf;
Ministri i Jashtëm Abbas Araqchi.
Ndryshe, e nisur më 28 shkurt me ofensivën izraelito-amerikane kundër Iranit, lufta deri më tani ka marrë mijëra jetë, kryesisht në Iran dhe Liban, ndërkohë që po trondit edhe ekonominë globale.
Pakistani ka mbledhur një ekip ekspertësh që do të kontribuojnë në diskutimet për trafikun detar, çështjet bërthamore dhe tema të tjera kyçe, tha për AFP një burim diplomatik pranë bisedimeve.
Takimi po ndiqet nga afër edhe nga aktorë të tjerë që kanë kontribuar në përpjekjet diplomatike, përfshirë Egjiptin, Turqinë dhe Kinën, me të cilat Pakistani vazhdon koordinimin.