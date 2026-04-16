SHBA-të thonë se forcat e tyre janë gati të rifillojnë luftimet nëse Irani nuk bie dakord për një marrëveshje
Forcat amerikane në Lindjen e Mesme janë të pozicionuara për të rifilluar menjëherë operacionet luftarake nëse Irani nuk bie dakord për një marrëveshje paqeje, thanë të enjten zyrtarë të lartë ushtarakë amerikanë.
Si pjesë e një fushate për të ushtruar presion mbi Teheranin që të nënshkruajë një marrëveshje, forcat ushtarake amerikane po ngrenë një bllokadë ndaj të gjitha anijeve që kërkojnë të hyjnë ose të dalin nga Irani, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
"Ju Iran, mund të zgjidhni një të ardhme të begatë,... dhe ne shpresojmë që ta bëni për popullin e Iranit", tha Sekretari i Mbrojtjes Pete Hegseth në një konferencë për shtyp në Pentagon.
"Por nëse Irani zgjedh keq, atëherë do të ketë një bllokadë dhe bomba që do të bien mbi infrastrukturën dhe energjinë".
Administrata Trump shprehu optimizëm të mërkurën për arritjen e një marrëveshjeje për t'i dhënë fund luftës me Iranin, ndërsa paralajmëroi gjithashtu për rritjen e presionit ekonomik kundër Teheranit nëse ai mbetet sfidues.
Hegseth, duke iu drejtuar udhëheqjes iraniane, tha "kjo nuk është një luftë e drejtë, dhe ne e dimë se çfarë asetesh ushtarake po zhvendosni dhe ku po i zhvendosni ato".
Edhe gjenerali Dan Caine, kryetar i Shtabit të Përbashkët të Forcave të Armatosura, tha se forcat amerikane ishin "të gatshme të rifillonin operacionet e mëdha luftarake në çdo moment të mundshëm".
Anijet e Marinës Amerikane do të ndiqnin çdo anije me flamur iranian ose çdo anije që përpiqej t'i ofronte mbështetje materiale Iranit, tha ai në konferencën informative.
Anijet që përpiqeshin të thyenin bllokadën do të interceptoheshin dhe do të paralajmëroheshin se "Nëse nuk i përmbaheni kësaj bllokade, ne do të përdorim forcën".
Zbatimi i masave do të ndodhte brenda deteve territoriale të Iranit dhe në ujërat ndërkombëtare, tha ai.
Një total prej 13 anijesh kanë zgjedhur të kthehen në vend që të thyejnë bllokadën, tha Caine, duke shtuar se deri më tani nuk është hipur në asnjë anije. /Telegrafi/