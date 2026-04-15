Deti nuk është vetëm për verë - Holiday In 2
Prona pranë detit nuk po shihet më vetëm si një zgjedhje për disa ditë pushimi gjatë verës. Gjithnjë e më shumë, ajo po bëhet pjesë e planeve afatgjata - një hapësirë që shfrytëzohet gjatë vitit dhe një investim që mbetet me vlerë në kohë.
Në këtë klimë interesi, Holiday In 2 nga Edil Project AL, në zonën e Kunes në Shëngjin, po merr vëmendje të shtuar nga blerës që kërkojnë një kombinim mes jetesës pranë detit dhe një mundësie reale për përfitim. Projekti ndodhet vetëm pak metra nga Adriatiku dhe në një zonë që po zhvillohet me ritëm, duke e bërë një nga lokacionet më të kërkuara në bregdetin shqiptar.
Përveç pozicionit, Holiday In 2 vjen me një koncept që shkon përtej një apartamenti të zakonshëm. Hapësirat janë të menduara për përdorim të përditshëm, me theks në gjelbërim dhe arkitekturë të hapur që krijon një ambient më të qetë dhe më të frymëmarrshëm. Kompleksi përfshin pishina, kënde për fëmijë, parking privat dhe siguri 24/7, duke e bërë funksional gjatë gjithë vitit.
Një nga avantazhet kryesore të projektit është qasja e lehtë. Me rreth 52 kilometra distancë nga Aeroporti i Tiranës, 56 kilometra nga Mali i Zi dhe 136 kilometra nga Kosova, projekti është lehtësisht i arritshëm për qëndrime të shpeshta, jo vetëm gjatë sezonit veror.
Holiday In 2 nuk po shihet vetëm si një vend për pushime, por si një aset që mund të shfrytëzohet në disa mënyra - për përdorim personal, për qëndrime të shkurtra gjatë vitit dhe për gjenerim të të ardhurave nga qiraja në një zonë me kërkesë të lartë.
Mos e shtyni më tej - shiheni nga afër dhe siguroni pronën tuaj në Holiday In 2, sa ka ende njësi në dispozicion. Projekti është drejt përfundimit dhe në treg kanë mbetur vetëm disa njësi, çka e bën këtë periudhë një mundësi konkrete për të siguruar një pronë të re pranë detit.
