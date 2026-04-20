Cyberzone: IPKO fillon me një seri të re për sigurinë digjitale në Kosovë
Në një kohë kur përdorimi i internetit është bërë pjesë e përditshmërisë, siguria digjitale mbetet një nga sfidat më të mëdha për individët dhe bizneset në Kosovë.
Për t’iu përgjigjur kësaj nevoje, IPKO fillon me Cyberzone, një seri e re episodash që synon të rrisë ndërgjegjësimin dhe të ofrojë këshilla praktike për mbrojtje në botën online.
Cyberzone nuk është vetëm një format informativ, por një platformë që trajton në mënyrë të drejtpërdrejtë rreziqet digjitale që prekin përdoruesit çdo ditë. Përmes episodeve mujore, kjo seri do të zbërthejë temat kryesore të sigurisë kibernetike, duke i bërë ato të kuptueshme dhe të aplikueshme në praktikë.
Temat që do të trajtohen përfshijnë:
- Si funksionojnë mashtrimet online dhe si mund të identifikohen?
- Pse çdo përdorues mund të jetë cak i sulmeve kibernetike?
- Rëndësia e përdorimit të password-eve të sigurta.
- Rreziqet gjatë shfletimit në internet dhe faqet e rreme.
- Siguria në rrjete publike Wi-Fi.
- Mbrojtja e të dhënave personale dhe qasjes në sisteme.
Qëllimi i kësaj serie është të ndihmojë përdoruesit të kuptojnë se siguria digjitale nuk lidhet me madhësinë e biznesit apo nivelin e aktivitetit online, por me ekspozimin dhe mënyrën e përdorimit të teknologjisë.
Shpesh, ekziston perceptimi se vetëm kompanitë e mëdha apo institucionet janë cak i sulmeve kibernetike. Megjithatë, realiteti është se shumica e sulmeve sot janë automatike dhe masive, duke e bërë çdo përdorues të lidhur në internet potencialisht të rrezikuar.
Përmes Cyberzone, IPKO synon të sjellë më shumë qartësi rreth këtyre rreziqeve dhe të ofrojë hapa konkretë për t’u mbrojtur, si për individët ashtu edhe për bizneset.
Kjo iniciativë është vazhdim i angazhimit të IPKO në fushën e sigurisë kibernetike, ku përveç përmbajtjes edukative, kompania organizon edhe IPKO Cyber Security Conference, e cila këtë vit do të mbahet për herë të katërt, duke mbledhur ekspertë vendorë dhe ndërkombëtarë për të diskutuar sfidat dhe zhvillimet më të fundit në këtë fushë.
Seria do të publikohet me nga një episod çdo muaj, duke ndërtuar një burim të qëndrueshëm informacioni për sigurinë digjitale në vend.
Episodi i parë i Cyber Zone publikohet më 20 Prill, në ora 18:00, dhe trajton një nga temat më të rëndësishme: pse çdo përdorues mund të jetë cak i sulmeve kibernetike, edhe kur mendon që nuk është.
Episodi mund të ndiqet në kanalin zyrtar të IPKO në YouTube: https://www.youtube.com/@IPKOTelecom