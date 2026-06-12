27 vite më parë, Kosova nisi epokën e lirisë – kujtohet hyrja e NATO-s dhe fundi i okupimit serb
27 vite më parë, më 12 qershor 1999, Kosova hyri në një kapitull të ri historik me hyrjen e forcave të NATO-s dhe largimin e forcave serbo-jugosllave, duke shënuar fundin e një periudhe të rëndë të dhunës, represionit dhe spastrimit etnik ndaj popullsisë civile shqiptare.
Me rastin e përvjetorit të kësaj dite historike, Ambasada e Kosovës në Gjermani ka publikuar fotografi nga momentet e para të lirisë, duke rikthyer kujtimet e ditës kur Kosova nisi rrugëtimin e saj drejt paqes, demokracisë dhe ndërtimit të institucioneve shtetërore.
“Pamjet në këto fotografi sjellin kujtimet e ditës kur Kosova nisi epokën e lirisë, 27 vite më parë. Më 12 qershor 1999, me hyrjen e trupave të NATO-s, përfshirë Bundeswehr-in gjerman, dhe tërheqjen e forcave serbo-jugosllave, mori fund një periudhë e rëndë e dhunës, represionit dhe spastrimit etnik ndaj popullsisë civile të Kosovës, për të nisur kështu rrugëtimin drejt paqes, demokracisë dhe ndërtimit të një të ardhmeje më të sigurt”, thuhet në postimin e ambasadës.
Më tej, përfaqësia diplomatike e Kosovës ka shprehur respekt dhe mirënjohje për sakrificën e atyre që kontribuuan për lirinë e vendit.
“Në këtë ditë të veçantë, me respekt dhe mirënjohje të thellë kujtojmë lavdinë e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës dhe rolin vendimtar të aleatëve për lirinë, paqen dhe sigurinë e Kosovës. Lavdi e përjetshme dëshmorëve dhe të rënëve për liri! Mirënjohje e përhershme për miqtë dhe aleatët tanë”, theksohet në postim.
Edhe Ambasada e Italisë në Prishtinë ka përkujtuar 27 vjetorin e hyrjse së NATO-s në Kosovë.
“12 qershor 1999 - 27 vjet paqe, 27 vjet përkushtim ndaj sigurisë dhe stabilitetit të Kosovës dhe rajonit. Njëzet e shtatë vjet më vonë, kontingjenti italian mbetet kontingjenti më i madh kombëtar në KFOR”, shkruhet në postim.
Ndërkohë, edhe Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë ka përkujtuar 27-vjetorin e hyrjes së forcave të NATO-s në Kosovë, duke vlerësuar rëndësinë e këtij momenti për paqen dhe stabilitetin në vend dhe rajon.
Në një postim në Facebook, ambasada amerikane ka nderuar qëndrueshmërinë e qytetarëve të Kosovës dhe ka riafirmuar mbështetjen e vazhdueshme për të ardhmen e vendit.
“27 vjet më parë, forcat e NATO-s hynë në Kosovë, duke ndihmuar në hapjen e rrugës për paqe dhe stabilitet. Ne nderojmë qëndrueshmërinë e popullit të Kosovës dhe riafirmojmë angazhimin tonë të përbashkët për paqe, stabilitet dhe prosperitet”, thuhet në reagimin e Ambasadës së SHBA-së.
Përvjetori i 12 qershorit vazhdon të mbetet një nga datat më të rëndësishme në historinë moderne të Kosovës, duke simbolizuar fundin e luftës, kthimin e shpresës dhe fillimin e rrugës drejt lirisë dhe shtetndërtimit. /Telegrafi/