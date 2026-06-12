Ambasada e SHBA-së në Kosovë përkujton 27-vjetorin e hyrjes së forcave të NATO-s në Kosovë
Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës (SHBA) në Prishtinë ka përkujtuar të premten 27-vjetorin e hyrjes së forcave të NATO-s në Kosovë, duke theksuar rëndësinë e këtij momenti historik për paqen dhe stabilitetin në rajon.
Në një postim në rrjetin social Facebook, ambasada riafirmon angazhimin e tyre të përbashkët për paqe, stabilitet dhe prosperitet.
“27 vjet më parë, forcat e NATO-s hynë në Kosovë, duke ndihmuar në hapjen e rrugës për paqe dhe stabilitet. Ne nderojmë qëndrueshmërinë e popullit të Kosovës dhe riafirmojmë angazhimin tonë të përbashkët për paqe, stabilitet dhe prosperitet”, kanë shkruar në rrjetin social në Facebook. /Telegrafi/
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