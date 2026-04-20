Po kërkon shtëpi apo banesë? Këto janë 4 ofertat e javës
Rubrika Real Estate në Telegrafi.com në bashkëpunim me Pro Real Estate vazhdon të sjellë çdo javë disa nga ofertat më të spikatura në tregun e patundshmërive, duke përfshirë prona të përzgjedhura që dallohen për lokacionin, organizimin e hapësirës dhe potencialin për banim apo investim. Këtë javë, në fokus janë disa prona në zona të ndryshme të Prishtinës dhe përreth, të cilat ofrojnë alternativa për familje, individë apo edhe ata që kërkojnë më shumë hapësirë dhe qetësi.
Një nga pronat është një shtëpi 240m² në Çagllavicë, e strukturuar në përdhes dhe kat, me organizim funksional që përfshin qëndrim ditor, kuzhinë, tri dhoma gjumi dhe hapësira shtesë si depo dhe ballkon. E vendosur në një lagje të qetë dhe me oborr të mirëmbajtur, kjo shtëpi paraqet një zgjidhje të përshtatshme për jetesë familjare, duke ofruar edhe hapësirë për parkim dhe garazh.
Në një tjetër lokacion më afër qendrës, në Lakrishtë, ofrohet për shitje një banesë 97.82m², e vendosur në kompleks modern. Me dy dhoma gjumi, qëndrim ditor me kuzhinë dhe hapësira shtesë si depo dhe ballkon, kjo pronë ofron një kombinim praktik për jetesë urbane, duke përfituar nga afërsia me rrugët kryesore dhe shërbimet e përditshme.
Për ata që kërkojnë më shumë hapësirë, një tjetër shtëpi në Çagllavicë me sipërfaqe 280m² sjell një organizim të shpërndarë në përdhes, kat dhe nënkulm. Me tri dhoma gjumi, dy prej tyre master, si dhe hapësira shtesë të shfrytëzueshme në nënkulm, kjo pronë ofron fleksibilitet për familje më të mëdha. Oborri i gjelbëruar dhe sistemi i ngrohjes me pompë termike shtojnë komoditetin e përgjithshëm.
Ndërkohë, për ata që janë në kërkim të një shtëpie me qira, një hapësirë 300m² në Lagjen Qëndresa ofron hapësirë të bollshme dhe organizim të përshtatshëm për jetesë familjare. Me katër dhoma gjumi, oborr, garazh dhe sistem ngrohjeje me pompë termike, kjo pronë kombinon funksionalitetin me një ambient të qetë banimi.
Këto janë vetëm disa nga ofertat aktuale në treg, të cilat reflektojnë kërkesat dhe trendet e blerësve dhe qiramarrësve në Kosovë.