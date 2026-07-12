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SHBA-të kanë konfirmuar se kanë nisur një valë të re sulmesh kundër Iranit në njëzet minutat e fundit.

Komanda Qendrore e SHBA-së, tha se Donald Trump kishte urdhëruar sulmet "për t'i mbajtur forcat iraniane përgjegjëse" dhe se sulmet do ta degradonin më tej aftësinë e tyre për të sulmuar anijet tregtare, transmeton Telegrafi.

Disa shpërthime janë regjistruar në Iranin jugor në gjysmën e fundit, raporton media shtetërore iraniane.

Irani thotë se sulme të reja janë duke u zhvilluar pranë Ngushticës së Hormuzit

Më shumë se 10 shpërthime u dëgjuan në Bandar Abbas dhe Sirik, tha agjencia e lajmeve Fars.

SHBA-të këmbëngulin se Ngushtica e Hormuzit është e hapur, pavarësisht se Irani thotë se e ka mbyllur rrugën ujore për shkak të sulmeve të përsëritura. /Telegrafi/

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