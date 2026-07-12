Irani thotë se sulme të reja janë duke u zhvilluar pranë Ngushticës së Hormuzit
Agjencia shtetërore e lajmeve IRNA e Iranit thotë se raketat u lëshuan nga "armiku" drejt ishullit Qeshm këtë pasdite, duke shtuar se nuk u raportuan viktima.
Ajo citon guvernatorin e Qeshm, Hossein Amir Teymouri, i cili tha se "10 deri në 11 predha armike" kishin në shënjestër ishullin ushtarak, transmeton Telegrafi.
Kjo vjen pas një sërë raportimesh në mediat iraniane se shpërthime ishin dëgjuar në bregdetin jugor, në lindje të qytetit port të Bandar Abbas.
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Veçmas, në momentet e fundit, media amerikane Axios, duke cituar një zyrtar të lartë amerikan, raporton se ushtria amerikane kreu sulme një orë më parë ndaj sistemeve iraniane të mbrojtjes raketore dhe ajrore.
Ajo pretendon se sulmet u përqendruan në anije të vogla të lidhura me Trupat e Gardës Revolucionare Islamike të Iranit pranë Ngushticës së Hormuzit. /Telegrafi/