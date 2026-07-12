ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Donald Trump ka deklaruar se SHBA-të dhe Irani ranë dakord për një marrëveshje dje, por Irani e theu marrëveshjen "brenda një ore" kur qëlloi një dron drejt një anijeje.

Duke folur për emisionin "Meet the Press" të NBC-së, presidenti amerikan tha se Irani bëri një marrëveshje në të cilën "hoqi dorë nga gjithçka".

"Ne patëm takime me ta, ata ranë dakord për një marrëveshje dje - një marrëveshje perfekte për ne, jo armë bërthamore, jo kjo, jo ajo, jo asgjë, ata hoqën dorë nga gjithçka - dhe pastaj pas kësaj, ata u larguan nga dhoma, dhe pastaj brenda një ore lëshuan një dron drejt një anijeje", tha ai.

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"Unë thashë 'ju njerëz jeni të sëmurë. Ju jeni njerëz të sëmurë', theksoi ndër tjera Trump, transmeton Telegrafi.

"Ne i bombarduam me të madhe mbrëmë. Ata janë njerëz shumë, shumë të këqij dhe të sëmurë", shtoi ai.

Trump përsëriti gjithashtu mesazhin e Komandës Qendrore të SHBA-së se Ngushtica e Hormuzit është e hapur për trafik komercial. /Telegrafi/

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