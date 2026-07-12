Armëpushimi me Iranin ka mbaruar - çfarë opsionesh ka Trump tani?
Presidenti amerikan, Donald Trump, tha se armëpushimi me Iranin kishte mbaruar në fillim të kësaj jave.
Tani Teherani i po i godet përsëri fqinjët e Gjirit, ndërsa sulmet e SHBA-së po bëhen më intensive.
Dhe Ngushtica e Hormuzit, me sa duket, është mbyllur përsëri - sipas Gardës Revolucionare të Iranit.
Ky raund i fundit i përshkallëzimit filloi të shtunën në mbrëmje kur një tjetër anije tregtare u shënjestrua në brigjet e Omanit, këtë herë një anije kontejnerësh me flamur të Qipros.
Garda Revolucionare tha se qëlloi një të shtënë paralajmëruese pasi anija mori një rrugë të pamiratuar përmes Ngushticës së Hormuzit.
Ekuipazhi u evakuua me një varkë shpëtimi dhe një shtetas indian është i zhdukur.
Në përgjigje, SHBA-të sulmuan Iranin për herë të tretë këtë javë.
Komanda Qendrore e SHBA-së ka publikuar pamje të disa prej 140 sulmeve që thotë se u kryen me urdhër të presidentit.
"Irani bëri një zgjedhje të keqe. Tani ata paguajnë", deklaroi Pete Hegseth, Sekretari i Luftës i SHBA-së.
Irani kishte paralajmëruar se çdo hakmarrje do të përballej me një përgjigje të ashpër.
Dhe këtë herë, raketat dhe dronët nuk u kufizuan vetëm në Bahrein, Kuvajt dhe Jordani, të cilat kanë mbajtur peshën kryesore ditët e fundit.
Emiratet e Bashkuara Arabe u sulmuan për herë të parë në gati dy muaj.
Banorët në Abu Dhabi u zgjuan nga alarmet e emergjencës në telefonat e tyre.
Kishte një ndjenjë frike; vendi mund të shihte një rikthim të sulmeve që duroi kaq intensivisht në gjashtë javët e para të kësaj lufte.
Vlen të përmendet se edhe Katari, i cili tani po luan një rol kyç ndërmjetësimi midis të dyja palëve, raportoi për të shtëna, me banorët që përshkruan shpërthime që tronditën dritaret në të gjithë Dohan.
Gjithashtu, Omani konfirmoi sulme me dronë në territorin e tij.
Udhëheqësi i ri suprem i Iranit, i cili ende nuk është parë në publik që kur pasoi të atin, nuk u shfaq në funeralin e kësaj jave, por lëshoi një deklaratë duke u zotuar se iranianët do të hakmerren për vdekjen e tij.
Ky mesazh ishte gdhendur në një raketë që me sa duket u qëllua në sulmet e sotme dhe u nda nga Garda Revolucionare.
Duket se memorandumi i mirëkuptimit i muajit të kaluar po interpretohet shumë ndryshe nga të dyja palët.
Marrëveshja supozohej të shihte një rifillim të menjëhershëm të transportit tregtar në Ngushticën e Hormuzit, por Irani duket se po sulmon anijet që anashkalojnë rrugën që kontrollon përmes anës veriore të ngushticës.
Dhe tani, duket se kjo çështje “mund të shkatërrojë çdo shpresë për paqe”.
Pothuajse në gjysmën e kësaj dritareje negociatash 60-ditore, ku duhej të trajtohej çështja komplekse e programit bërthamor të Iranit, duket se asgjë thelbësore nuk është diskutuar nga të dyja palët.
Dhe është e paqartë se çfarë opsionesh ka lënë presidenti i SHBA-së.
Në rastin më të mirë, diplomacia është kthyer në pikën zero. Në rastin më të keq, kjo shndërrohet në një valë tjetër luftimesh të përmasave të përgjithshme. /Telegrafi/