Të paktën 50 persona të lënduar nga tërmeti në Japoni
Tërmeti goditi ishullin Kyushu japonez në orën 16: 27 pasdite, me më shumë se 150,000 njerëz që u njoftuan të zhvendoseshin në strehimore evakuimi.
Agjencia Meteorologjike e Japonisë lëshoi përkohësisht një alarm për cunami për Gjirin Ariake aty pranë në bregdetin perëndimor të Kumamotos, i cili është rreth 540 milje në jugperëndim të kryeqytetit, Tokio, përpara se të tërhiqej, transmeton Telegrafi.
Kryeministrja e Japonisë, Sanae Takaichi, u bëri thirrje banorëve të shmangin vijën bregdetare pasi parashikohej një cunami deri në një metër.
Më vonë ajo u tha gazetarëve se kishte pasur një numër të lënduarish dhe dëmtimesh në rrugë, ura dhe ndërtesa, së bashku me ndërprerje të energjisë dhe zjarr.
Të paktën 50 janë plagosur, por numri i plotë i viktimave është ende duke u vlerësuar.
Fillimisht, tërmeti u regjistrua me një magnitudë prej 7.1 ballësh përpara se të ulej në 6.8 nga Shërbimi Gjeologjik i SHBA-së. JMA tha se tërmeti kishte një thellësi prej gjashtë miljesh nën sipërfaqen e detit. /Telegrafi/