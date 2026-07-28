Një qytet japonez përballet me identitetin pas protestave për xhaminë e tij të parë
Sot, është një fushë me bar. Por së shpejti, do të jetë vendi i xhamisë së parë në këtë qytet japonez.
"Më bën të shqetësohem se si mund të ndryshojë komuniteti ynë", thotë Noriko Izumizawa, banore e vjetër, transmeton Telegrafi.
Planet për të ndërtuar një vend fetar islamik në Fujisawa, një qytet bregdetar i qetë rreth një orë larg me makinë në jug të Tokios, kanë ngjallur një gamë të gjerë emocionesh.
Ka zemërim dhe frikë, si dhe shpresë dhe pranim, duke ekspozuar ankthet në rritje për imigracionin dhe ndryshimet sociale, ndërsa Japonia përballet me mungesën e fuqisë punëtore nga një popullsi në tkurrje dhe plakje.
Edhe pse imigracioni mbetet politikisht i ndjeshëm dhe kufizues, Japonia po mbështetet gjithnjë e më shumë te punëtorët e huaj për të mbushur vendet e lira të punës. Kjo do të thotë një fluks emigrantësh me kultura, gjuhë, fe dhe mënyra të ndryshme jetese.
Pra, debati që po zhvillohet në qytete si Fujisawa në të gjithë vendin është ai që shkon në zemër të mënyrës se si Japonia e sheh veten.
Izumizawa nuk është e vetmja që ndihet kështu. Ajo është në mesin e një grupi banorësh të Fujisawa-s që janë të shqetësuar për komunitetin musliman gjithnjë e më të dukshëm. Ajo thotë se debatet polarizuese rreth imigracionit në SHBA dhe Evropë kanë kontribuar gjithashtu në shqetësimin e saj.
Më herët këtë vit, protestat kundër xhamisë u ndezën në stacionin lokal të trenit, ku mijëra njerëz dolën në rrugë për të kundërshtuar ndërtimin e propozuar të xhamisë. Disa argumentojnë se një xhami shumë më e madhe se faltorja japoneze Shinto aty pranë është mungesë respekti.
Ka pasur gjithashtu raportime për gjuhë urrejtjeje dhe dezinformata që përhapen në mediat sociale japoneze. Mediat lokale thonë se xhamitë kanë marrë telefonata dhe email-e abuzive, disa prej të cilave kanë nxitur grupet kundër urrejtjes të organizojnë kundërprotesta duke bërë thirrje për mos urrejtje.
Hiroki Suzuka, i cili menaxhon një kafene përballë rrugës ku do të ndërtohet xhamia Fujisawa, bën thirrje për mirëkuptim dhe dialog më të madh.
"Nuk jam veçanërisht kundër, por nuk do të thosha se jam as fuqimisht pro", tha Suzuka.
"Mendoj se hapi i parë është të mësojmë rreth tyre, çfarë është Islami, çfarë lloj njerëzish janë dhe çfarë vlerash e perspektivash kanë. Fillon me të paturit e një mendjeje të hapur dhe dëshirën për të kuptuar njëri-tjetrin", shtoi Suzuka.
Biznesmeni Mohamed Mohideen ka jetuar në Osaka për 39 vitet e fundit. Ai u zhvendos nga vendi i tij i lindjes, Shri Lanka, në vitin 1987 për mundësi më të mira pune gjatë flluskës ekonomike.
Ai është marrë me gurë të çmuar dhe më vonë ka punuar në tregti, duke eksportuar makina të përdorura në vende si Shri Lanka dhe Pakistani.
Ai u zhvendos në një kohë, thotë ai, kur kishte shumë më pak banorë të huaj.
Por Mohideen mendon se krahasuar me atë kohë, njerëzit vendas janë bërë armiqësorë dhe kanë filluar të bëjnë vërejtje fyese ndaj myslimanëve, si në internet ashtu edhe personalisht.
"Në mediat sociale, ka komente të panumërta si, 'Dilni nga Japonia' dhe 'Kthehuni në vendin tuaj'. Njerëzit gjithashtu kanë filluar të vijnë në xhami dhe të bërtasin fyerje", tha Mohideen.
Mohideen shkon në xhaminë e Osakës çdo ditë për lutje dhe detyra të tjera si anëtar i komunitetit lokal islamik. Ai thotë se nuk e ka ndjerë kurrë se jeta e tij ishte në rrezik.
Pavarësisht se ka pasur marrëdhënie të mira me fqinjët për shumë vite, Mohideen ka vënë re ndryshimin e qëndrimit ndaj myslimanëve kohët e fundit.
"Tani, ndiej se njerëzit kanë frikë nga ne", shtoi Mohideen.
Abuzimi verbal është përkeqësuar vitet e fundit. Ai kujtoi se anëtarët e komunitetit të tij mysliman u quajtën terroristë, u akuzuan për prodhimin e bombave dhe u u tha të largoheshin nga Japonia.
"Kur kjo ndodh, e vetmja gjë që mund të bëjmë është të jemi të duruar. Ata po përpiqen të provokojnë një luftë ose të krijojnë një konfrontim. Ata duan të shohin se sa gjatë do ta tolerojmë", shpjegoi Mohideen.
"Kështu që ne qëndrojmë të qetë, flasim butësisht dhe i trajtojmë me mirësi, sepse japonezët në përgjithësi nuk dinë shumë për Islamin", theksoi ndër tjera.
Megjithatë, ai mendon se ka njëfarë përgjegjësie të përbashkët për përçarjen.
"Ne u përqendruam vetëm në punën tonë dhe, për një kohë të gjatë, nuk bëmë përpjekje të mjaftueshme për t'i ndihmuar njerëzit të kuptojnë se kush jemi. Gjithashtu nuk bëmë mjaftueshëm për t'u bërë pjesë e shoqërisë. Që tani e tutje, dua të punoj më shumë për të rritur dialogun dhe për të ndërtuar një mirëkuptim më të mirë të ndërsjellë", tha ai.
Shakeel Mohamed, 61 vjeç, ka përfaqësuar xhaminë Yashio në prefekturën Saitama gjatë dekadës së fundit. Ai kishte punuar si mbikëqyrës kantieri ndërtimi për 26 vjet pasi u transferua në Japoni nga Pakistani dhe flet rrjedhshëm japonisht.
Mohamed thotë se gjëja më e rëndësishme është të ndiqni rregullat e Japonisë, duke përfshirë ndarjen e mbeturinave siç duhet, respektimin e ligjeve të parkimit dhe mbajtjen e helmetave kur ngisni biçikletën.
"Ne bëjmë çmos për të respektuar mënyrën se si bëhen gjërat në Japoni dhe për të ndjekur rregullat. Mirësjellja është gjithashtu e rëndësishme, madje edhe diçka aq e thjeshtë sa përshëndetja e njerëzve", tha ai.
Ai tha se vendasit japonezë në Yashio i referohen komunitetit pakistanez të zonës si "Yashio-stan".
"Sigurisht, ka disa pakistanezë që sillen keq, por ata janë vetëm një pakicë e vogël. Dhe e njëjta gjë vlen edhe për japonezët", shtoi ai.
Japonia po lufton me identitetin e saj përballë ndryshimeve të mëdha demografike.
Myslimanët në Japoni, përfshirë banorët e huaj dhe besimtarët japonezë, numëronin afërsisht 420,000 në fund të vitit 2024, nga 230,000 në vitin 2019, sipas Hirofumi Tanada, një profesor emeritus në Universitetin Waseda i cili studion besimin në Japoni.
Popullsia myslimane në rritje e vendit pasqyron gjithashtu një trend më të madh mbarëkombëtar. Popullsia e huaj rezidente - e cila vjen kryesisht nga Kina, Vietnami, Koreja e Jugut dhe Filipinet - i kaloi katër milionë në vitin 2025. Një rekord prej 2.57 milionë prej tyre punojnë në Japoni, sipas të dhënave qeveritare. Në të njëjtin vit, popullsia e Japonisë ra me gati 1 milion.
Zyrtarët qeveritarë kanë shmangur prej kohësh përshkrimin e vendit si një vend imigracioni, por mbështesin vizat që shihen më shumë si të përkohshme sesa të përhershme. Kritikët e përshkruajnë këtë si një sistem imigracioni "të fshehtë".
Por edhe atëherë, Kryeministri Sanae Takaichi ka miratuar një qëndrim shumë konservator kundër imigracionit në shkallë të gjerë. Në qershor 2026, qeveria japoneze vendosi të rrisë tarifat e vizave për shtetasit e huaj pesëfish, pasi nuk e kishte rritur shumën për gati 50 vjet.
Tani, qeveria po planifikon të rrisë numrin e punonjësve në Agjencinë e Shërbimeve të Imigracionit me rreth 230 persona, duke synuar të forcojë zbatimin kundër të huajve që qëndrojnë ilegalisht më gjatë seç duhet. Zyrtarët gjithashtu mund të futin një kufi për të menaxhuar numrin e banorëve të huaj në vend.
Ndërsa komunitetet e emigrantëve bëhen më të dukshme, vendi po detyrohet të përballet me një pyetje që është përpjekur prej kohësh ta shmangë: A mund të bëhet Japonia një vend më i larmishëm duke ruajtur ndjenjën e identitetit dhe kohezionit që ajo vlerëson?
Në Fujisawa, Izumizawa pranon se nuk ka pasur kurrë një përvojë negative me një fqinj mysliman.
"E vërteta është se ndoshta thjesht kam frikë nga e panjohura", ngre supet ajo. /Telegrafi/