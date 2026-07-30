Mjalti mes rrënojave, bletarët e Gazës përballen me një realitet të ri pas luftës
Për bletarët në Gaza, rikthimi i jetës pas më shumë se dy vitesh luftë është kthyer në një sfidë të madhe.
Përtej prodhimit të mjaltit, ata përballen me vështirësi të mëdha për shkak të shkatërrimit të tokave bujqësore dhe mungesës së kushteve natyrore për rritjen e bletëve.
Duke qëndruar mbi çatinë e një ndërtese të dëmtuar nga lufta, me pamje nga rrënojat e qytetit të Gazës dhe duke mbajtur në dorë një kornizë me hoje mjalti, bletari Ibrahim al-Dabba shprehet i shqetësuar për situatën e krijuar.
“Bletët kanë nevojë për pemë, ne po rrisim bletë midis rrënojave”, tha ai.
Sipas inxhinierit bujqësor dhe bletarit Rateb Sammour, para luftës në Gaza kishte rreth 30 mijë koshere bletësh.
Në pjesën më të madhe të territorit, ku zona të gjera vazhdojnë të jenë të shkatërruara, bletarët po përpiqen të shpëtojnë atë që ka mbetur nga aktiviteti i tyre.
Disa prej tyre kanë vendosur koshere në çati, pasi tokat bujqësore janë shkatërruar ose janë të paarritshme.
Të tjerë po përdorin shtesa me sheqer për të ushqyer bletët në zona ku mungojnë burimet natyrore të ushqimit.
Pas armëpushimit të tetorit të kaluar, Dabba shpresonte të rikthehej te profesioni i trashëguar brez pas brezi.
Por, sipas tij, pas kthimit nuk gjeti pothuajse asgjë nga ajo që kishte pasur më parë.
“Nuk mundëm të gjenim bletë, nuk mundëm të gjenim pajisje, nuk mundëm të gjenim korniza, nuk mundëm të gjenim asgjë që të na kthente te bletët. Madje na është ndaluar të hyjmë në zona bujqësore”, tha ai. /Telegrafi/