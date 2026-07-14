SHBA kryen sulme të reja ndaj objektivave ushtarake në Iran
Predhat amerikane kanë goditur një objektiv në ishullin Qeshm të Iranit, sipas mediave iraniane.
Sipas një zyrtari amerikan të cituar nga Reuters, forcat amerikane kryen disa sulme shtesë ndaj objektivave ushtarake në Iran.
Qëllimi i sulmeve të fundit ishte "eliminimi i kërcënimeve të reja", sipas zyrtarit.
Menjëherë pas kësaj, Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) i Iranit doli për të thënë se kishte shënjestruar armë armike në Bahrein dhe Kuvajt.
IRGC paralajmëroi gjithashtu se sulmet e SHBA-së do të çonin vetëm në një vonesë në rihapjen e Ngushticës së Hormuzit dhe tha se asnjë pikë nafte nuk do të largohej nga rajoni për shkak të sulmeve të reja.
“Për sa kohë që veprimet e liga nga SHBA vazhdojnë në rajon, asnjë pikë nafte dhe gazi nuk do të eksportohet”, raportuan mediat shtetërore iraniane. /Telegrafi/