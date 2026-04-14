SHBA-ja thotë se Izraeli dhe Libani kanë rënë dakord të zhvillojnë negociata të mëtejshme
Izraeli dhe Libani ranë dakord të zhvillojnë negociata të mëtejshme të drejtpërdrejta "në një kohë dhe vend të rënë dakord reciprokisht", sipas një deklarate nga zëvendëszëdhënësi i Departamentit të Shtetit të SHBA-së, pas bisedimeve të drejtpërdrejta që u zhvilluan në Uashington të martën.
Gjatë diskutimeve, të parat e mbajtura midis dy palëve në dekada, "Shtetet e Bashkuara shprehën shpresën e tyre se bisedimet mund të tejkalojnë fushëveprimin e marrëveshjes së vitit 2024 dhe të sjellin një marrëveshje gjithëpërfshirëse paqeje", tha deklarata, transmeton Telegrafi.
"Shtetet e Bashkuara pohuan se çdo marrëveshje për të ndërprerë armiqësitë duhet të arrihet midis dy qeverive, e ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara, dhe jo përmes ndonjë rruge të veçantë", tha ajo.
"Shtetet e Bashkuara nënvizuan se këto negociata kanë potencialin të zhbllokojnë ndihmë të konsiderueshme për rindërtim dhe rimëkëmbje ekonomike për Libanin, dhe të zgjerojnë mundësitë e investimit për të dy vendet", shtoi ajo.
"Izraeli shprehu angazhimin e tij për t'u angazhuar në negociata të drejtpërdrejta për të zgjidhur të gjitha çështjet e pazgjidhura dhe për të arritur një paqe të qëndrueshme që do të forcojë sigurinë, stabilitetin dhe prosperitetin në rajon", vuri në dukje deklarata.
Libani, tha ajo, “riafirmoi nevojën urgjente për zbatimin e plotë të njoftimit për ndërprerjen e armiqësive të nëntorit 2024, duke nënvizuar parimet e integritetit territorial dhe sovranitetit të plotë shtetëror, ndërsa bëri thirrje për një armëpushim dhe masa konkrete për të adresuar dhe lehtësuar krizën e rëndë humanitare që vendi vazhdon të përjetojë si rezultat i konfliktit të vazhdueshëm”. /Telegrafi/