Rubio thotë se shpreson për "përparim shumë pozitiv" ndërsa fillojnë bisedimet Izrael-Liban
Bisedime të drejtpërdrejta me rrezik të lartë midis Izraelit dhe Libanit janë duke u zhvilluar në Departamentin e Shtetit të SHBA-së, me Sekretarin e Shtetit, Marco Rubio që shprehu shpresën se palët mund të "ecin përpara me një kornizë" ku mund të ndodhë diçka "shumë pozitive" dhe "shumë e përhershme".
Rubio, ambasadori i SHBA-së në Liban, Michel Issa, ambasadori i SHBA-së në Kombet e Bashkuara, Mike Waltz, këshilltari i Departamentit të Shtetit, Mike Needham, ambasadorja libaneze në SHBA, Nada Hamadeh dhe ambasadori izraelit në SHBA, Yechiel Leiter pozuan për një foto.
Ata nuk folën dhe as nuk iu përgjigjën pyetjeve të ashpra në mundësinë për të bërë foto, por Rubio dha komente të shkurtra në një foto të dytë me delegacionet të ulura në tavolinë, transmeton Telegrafi.
“Të gjitha kompleksitetet e kësaj çështjeje nuk do të zgjidhen në gjashtë orët e ardhshme, por ne mund të fillojmë të ecim përpara dhe të krijojmë kornizën që diçka të mund të ndodhë, diçka shumë pozitive, diçka shumë e përhershme, në mënyrë që populli i Libanit të ketë llojin e së ardhmes që meriton dhe që populli i Izraelit të mund të jetojë pa frikë", tha Rubio.
"Ky është një proces, jo një ngjarje. Kjo është më shumë se vetëm një ditë", shtoi ai. /Telegrafi/