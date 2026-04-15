SHBA-ja dhe Irani shqyrtojnë zgjatjen e armëpushimit edhe për dy javë – shkruan Bloomberg
Shtetet e Bashkuara dhe Irani po shqyrtojnë zgjatjen e armëpushimit të tyre, i cili do të skadojë të martën, më 21 prill, me dy javë të tjera për të lejuar më shumë kohë për negociata mbi një marrëveshje të mundshme paqeje.
Sipas mediave të huaja, kjo u raportua nga Bloomberg, duke cituar burime të informuara.
Burimet thonë se ndërmjetësit po punojnë për të organizuar bisedime teknike për të zgjidhur çështjet më të diskutueshme.
Këto përfshijnë rivendosjen e transportit detar përmes Ngushticës së Hormuzit dhe adresimin e aktiviteteve të pasurimit të uraniumit të Iranit, përcjell Telegrafi.
Burimet shtuan se, nëse kanë sukses, këto diskutime mund të hapin rrugën për një raund të ri bisedimesh të nivelit të lartë midis zyrtarëve nga të dy vendet.
Siç theksohet më tej, vërehet se ende nuk ka asnjë garanci se armëpushimi do të zgjatet dhe Shtetet e Bashkuara ende nuk kanë rënë dakord për këtë.
Sipas burimeve, as Irani dhe as Shtetet e Bashkuara nuk duan një kthim “në armiqësi”.
Megjithatë, mbetet e paqartë nëse Izraeli mbështet zgjatjen e armëpushimit me Iranin, megjithëse vendi më parë deklaroi se do të ndiqte shembullin e Uashingtonit.Siç është raportuar më parë, presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha të martën se negociatat me Iranin mund të rifillojnë në Pakistan brenda dy ditëve të ardhshme. /Telegrafi/