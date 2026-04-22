“Nga konsumues në prodhues sigurie, roli i ri i Kosovës me mbështetjen e SHBA-së” - gjithçka nga vizita e ambasadorit Whitaker
Të martën për vizitë në vendin tonë ishte ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në NATO, Matthew Whitaker.
Ambasadori amerikan në Kosovë është pritur në një takim nga ushtruesja në detyrë e presidentes së Kosovës, Albulena Haxhiu dhe nga kryeministri i Kosovës, Albin Kurti.
Haxhiu në një postim në Facebook bën të ditur se me ambasadorin amerikan kanë biseduar për zhvillimet aktuale politike, sigurinë në rajonin tonë dhe rëndësinë e bashkërendimit të ngushtë ndërmjet aleatëve përballë sfidave të kohës sonë.
“Shpreha mirënjohjen time për mbështetjen e palëkundur që Shtetet e Bashkuara i kanë dhënë Kosovës ndër vite, si dhe vlerësimin për angazhimin e Ambasadorit Whitaker në forcimin e partneritetit tonë strategjik dhe sigurisë në rajon”, ka shkruar Haxhiu.
Ndërkaq, në një njoftim të Kryeministrisë bëhet e ditur se gjatë takimit, kryeministri Kurti e falënderoi ambasadorin Whitaker për mbështetjen jetike, të vazhdueshme dhe të palëkundur të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Republikës së Kosovës.
Teksa shprehu mirënjohje, kryeministri Kurti foli për bashkëpunimin e ngushtë dhe partneritetin me SHBA-në, përfshirë trajnimet dhe edukimin e pjesëtarëve të Forcës së Sigurisë së Kosovës, si dhe rritjen e kapaciteteve mbrojtëse. Ai theksoi se Kosova, në bashkëpunim të ngushtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është e angazhuar për stabilitet, paqe dhe siguri në rajon dhe më gjerë.
Kryeministri Kurti vlerësoi se prania e NATO-s në Republikën e Kosovës, dhe veçmas ajo e Shteteve të Bashkuara, mbetet kruciale për paqen dhe sigurinë, jo vetëm në vend, por edhe në rajon. Ai theksoi se përshpejtimi i anëtarësimit të Kosovës në NATO do të ishte kontribut i rëndësishëm dhe do të shërbente si garantues afatgjatë për paqen dhe sigurinë në Ballkan.
Duke folur për situatën e sigurisë në Ballkanin Perëndimor, kryeministri tha se ajo mbetet e brishtë për shkak se Serbia, e mbështetur nga Rusia dhe Kina, vazhdon të ndjekë politikë hegjemoniste rajonale.
Ai foli edhe për armatosjen e fqinjit verior, me theks blerjet e fundit nga Rusia dhe Kina, si kërcënime për stabilitetin afatgjatë rajonal dhe fqinjësinë e mirë në Ballkan.
Në këtë kontekst, kryeministri përmendi bazat e përparme operacionale të Serbisë përreth kufirit me Republikën e Kosovës.
Ndërkaq, ambasadori amerikan në NATO në një opinion të publikuar për KosovaPress, me rastin e 27-vjetorit të ndërhyrjes së NATO në Kosovë në vitin 1999 ka thënë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po punojnë ngushtë me Kosovën për ta transformuar rolin e saj në fushën e sigurisë, nga një vend që e konsumon atë në një shtet që e prodhon dhe e eksporton, ndërsa merr gjithnjë e më shumë përgjegjësi për mbrojtjen e vet.
Whitaker rikujtoi ndërhyrjen e NATO-s si një moment vendimtar për ndalimin e katastrofës humanitare dhe vendosjen e themeleve të paqes në Kosovë.
Ai theksoi se që nga ajo kohë, misioni i KFOR është shndërruar në një nga institucionet më të besueshme në vend, duke kontribuar në stabilitet, mbrojtje të civilëve dhe krijimin e hapësirës për zhvillim demokratik.
Sipas tij, sot fokusi është zhvendosur drejt forcimit të kapaciteteve mbrojtëse të vetë Kosovës.
"SHBA-të mbështesin transformimin e Forca e Sigurisë së Kosovës në një forcë mbrojtëse territoriale shumëetnike nën kontroll civil, duke e konsideruar këtë hap të rëndësishëm për konsolidimin e institucioneve të sigurisë".
Ai veçoi rritjen e shpenzimeve të Kosovës për mbrojtjen, si dhe pjesëmarrjen në ushtrime të përbashkëta me SHBA-në dhe aleatët e NATO-s, përfshirë “Defender Europe 25”, si dëshmi të rritjes së gatishmërisë dhe ndërveprueshmërisë.
Po ashtu, programi i Partneritetit Shtetëror me Gardën Kombëtare të Ajovës u cilësua si shembull i bashkëpunimit afatgjatë dhe praktik.
Në planin ndërkombëtar, Whitaker vlerësoi pjesëmarrjen e Kosovës në misione dhe iniciativa për paqe e siguri, duke e konsideruar atë si një tregues të gatishmërisë për të kontribuar në stabilitetin rajonal dhe global.
Në përmbyllje, ai ritheksoi përkushtimin e SHBA-së për paqe dhe stabilitet në Ballkanin Perëndimor, duke theksuar se e ardhmja e Kosovës qëndron në integrimin më të thellë ndërkombëtar dhe bashkëpunimin e ngushtë me SHBA-në dhe NATO-n.
Megjithatë, ai shtoi se Kosova duhet të adresojë edhe sfidat e brendshme, veçanërisht garantimin e sigurisë për të gjitha komunitetet dhe përparimin në normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. /Telegrafi/