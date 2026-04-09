Shahin Biba, me prejardhje nga Prizreni, zgjidhet nënkryetar i Bursës
Shahin Biba, me prejardhje nga Prizreni, anëtari i Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim (AK Parti) në pushtet në Turqi, është zgjedhur të enjten nënkryetar i bashkisë së Bursës, qyteti i katërt më i madh në Turqi, vetëm disa ditë pasi paraardhësi i tij u arrestua nën akuza për korrupsion.
Biba, i cili është anëtar i asamblesë komunale, ka siguruar 61 vota në raundin e tretë të zgjedhjeve në provincën veriperëndimore.
Ai pason në detyrë Mustafa Bozbey nga CHP-ja.
Gjatë procesit zgjedhor, autoritetet kanë ndaluar hyrjen në ndërtesën e bashkisë, ndërsa anëtarët e asamblesë kanë votuar brenda. Në të njëjtën kohë, zyrtarë të CHP-së janë përpjekur të hyjnë me forcë në objekt, duke u përballur me policinë e trazirave.
Pas zgjedhjes, Biba ka mbajtur fjalimin e parë në këshillin komunal, ku ka falënderuar presidentin turk, Recep Tayyip Erdogan dhe anëtarët e asamblesë që e kanë mbështetur.
“Demokracia është mekanizmi i përfaqësimit të kombit tonë. Vullneti i popullit është reflektuar në vendimin e marrë sot nga këshilli ynë”, ka deklaruar ai.
Ai ka theksuar se Bursa “nuk është një qytet i zakonshëm”, duke shtuar se do t’i kushtojë gjithë energjitë shërbimit ndaj qytetit dhe qytetarëve, pa dallim.
“Agjenda jonë e vetme do të jetë Bursa. Prioriteti ynë është paqja dhe mirëqenia e qytetarëve”, ka thënë Biba.
Ndërkohë, përfaqësues të AK Partisë dhe MHP-së kanë vlerësuar procesin si shprehje të vullnetit demokratik dhe kanë bërë thirrje për stabilitet në qytet, duke theksuar se shërbimet komunale nuk duhet të cenohen nga tensionet politike. /Telegrafi.