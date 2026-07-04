Seth Rogen zbulon mesazhin që i la Olivia Wilde: Më pëlqen të të bërtas
Aktorët Seth Rogen dhe Olivia Wilde folën për bashkëpunimin e tyre në serialin "The Studio" dhe filmin "The Invite", i cili do të dalë në kinematë në të gjithë Evropën në korrik.
Rogen zbuloi se i la një shënim Olivias pas xhirimeve, duke i thënë: "Më pëlqen të të bërtas". Të dy thonë se kjo energji në ekran nuk është rezultat i një grindjeje prapa skenave, por i kimisë së aktrimit që zhvilluan fillimisht në episodin "Missing Reel" të serialit "The Studio" dhe më pas në filmin "The Invite":
Olivia tha se nuk kishte kotësi mes tyre dhe se i jepnin njëri-tjetrit liri për të luajtur gjëra të tilla para kamerave. Të dy, megjithëse u zhvilluan profesionalisht në një kohë të ngjashme nga rolet televizive në fund të viteve 1990 dhe fillim të viteve 2000 në punë filmi dhe regjie, më parë ishin takuar vetëm në një provë për filmin "Knocked Up" më shumë se 20 vjet më parë, kur Wilde nuk ishte zgjedhur për aktorin.
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Në filmin "The Invite", ata luajnë rolin e një çifti të martuar, Joe dhe Angela, marrëdhënia e të cilëve është tashmë e mbushur me tensione përpara se fqinjët më të relaksuar, Pina, e luajtur nga Penelope Cruz, dhe Hawk, i luajtur nga Edward Norton, të vijnë për darkë. Gjatë mbrëmjes, me alkoolin dhe një sërë zbulimesh, konflikte dhe pyetje të shtypura dalin në sipërfaqe.
Rogen tha se ai dhe pjesa tjetër e ekipit ishin përpjekur ta bindnin Olivian të luante vetë në film, duke shtuar me shaka: "Unë fjalë për fjalë e bëra të pamundur që ajo të punësonte dikë tjetër sepse i thashë, 'Nuk mendoj se do të ishe e mirë për këtë'".
Olivia pranoi se kishte nevojë për inkurajim për ta bërë këtë sepse ndihej e pasigurt, edhe pse besonte se mund ta drejtonte filmin. Duke folur për subjektin e filmit, Olivia tha se historia prek qëndrimet amerikane ndaj martesës dhe seksualitetit, veçanërisht midis çifteve që kanë shmangur të flasin për çështje intime për vite me radhë. Të dyja vunë në dukje se kuadri më i pavarur i prodhimit u dha atyre më shumë liri krijuese sesa do të kishin pasur në një projekt të madh studioje. /Telegrafi/