Serbia e ndalon në Merdare avokatin Arianit Koci për "verifikim shtesë
Avokati Arianit Koci është ndaluar për rreth 20 minuta nga autoritetet e Serbisë në pikën kufitare në Merdare, për atë që është cilësuar si “verifikim shtesë”.
Lajmin e ka konfirmuar vetë Koci, i cili kishte qëndruar në Beograd në cilësinë e avokatit të ish-ushtarit të UÇK-së, Mit’hat Lozhani.
“Është hera e parë që ma bënë një gjë të tillë. Këtë po e shoh si sinjal”, ka deklaruar Koci.
Një ditë më parë, nga Beogradi, ai kishte paralajmëruar se rasti i Lozhanit po merr drejtim që, sipas tij, kërkon reagim të menjëhershëm.
Ish-ushtari i UÇK-së, Mit’hat Lozhani, u arrestua të enjten, më 5 shkurt, gjatë kalimit transit në territorin e Serbisë./Telegrafi/
