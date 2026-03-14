Serbët fillojnë protestën afër Jarinës, mbyllet qarkullimi
Në pikën kufitare në Jarinjë në anën e Serbisë ka nisur protesta e thirrur nga serbët, mirëpo aty shihet një numër i vogël protestuesish.
Për këtë arsye është mbyllur qarkullimi I veturave në këtë pikë kufitare për orët sa është planifikuar të zgjasë kjo protestë.
Kjo protestë nga serbët është thirrur si formë kundërshtimi ndaj vendimit të Republikës së Kosovës për të nisur zbatimi i dy ligjeve, atij për të Huajt e për Automjete.
Për këtë çështje një ditë më parë institucionet u bënë thirrje shtetasve kosovarë që të shmangin këtë pikë kufitare./RTK
