Sensacioni i Ligës së Kampionëve ka bërë fitime të bujshme, mësoni sa ka fituar bonuse Bodo/Glimt deri më tani
Bodo/Glimt i Norvegjisë shkaktoi një sensacion në ndeshjet eliminatore për fazën e 1/8-tës në Ligën e Kampionëve duke eliminuar Interin, nën-kampionin aktual të Evropës. Ata festuan me një fitore 2-1 në San Siro dhe u kualifikua në fazën tjetër me një rezultat të përgjithshëm 5-2.
Ekipi nga qyteti në veriun e largët të Norvegjisë, i cili tashmë ka shkatërruar Atletico Madridin dhe Manchester Cityn këtë sezon, edhe një herë prodhoi një sensacion që bëri jehonë në të gjithë futbollin evropian.
Faza e 1/8-tës së Ligës së Kampionëve do të luhet 200 kilometra në veri të Rrethit Arktik në qytetin e vogël të peshkimit të Bodo-s. Klubi me një stadium që ka vetëm 8,000 spektatorë është bërë një gjigant norvegjez dhe një sensacion evropian.
Fitimet e Bodo-s janë në përputhje me sensacionet që ka shkaktuar dhe me të cilat ka zgjatur qëndrimin e tij në Ligën e Kampionëve të paktën deri në mesin e marsit.
Duke eliminuar Interin, ai fitoi kalimin në fazën e 1/8-tës së Ligës së Kampionëve, ku do të luajë kundër Manchester Cityt, të cilin e kishte mposhtur tashmë në fazën e ligës ose kundër Sportingut nga Lisbona. Të premten, norvegjezët do të zbulojë se kush është kundërshtari i tyre nga këto dy klube.
Pavarësisht se si luan kundër ndonjërit prej tyre, Bodo/Glimt ka të garantuara 11 milionë euro për hyrje në fazën e 1/8-tave të Ligës së Kampionëve.
Në total, Bodo ka fituar rreth 51 milionë euro nga Liga e Kampionëve deri më tani këtë sezon, me 40 milionë euro të garantuara përmes kualifikimit në ligë, rezultatet në atë fazë, renditjen dhe vlerën.
Nëse Bodo vazhdon të eliminojë gjigantët evropianë, fitimet e tij nga Liga e Kampionëve do të jenë edhe më të larta. /Telegrafi/