Sekuestrohen 20 motoçikleta nё Pejё
Drejtoria Rajonale e Policisё nё Pejё, Stacionionet Policore dhe NJRKRR në kuadër të DRP-Pejë, Pejё, gjatë implementimit të Planin Operativ “Kontrolli i shtuar i qarkullimit të motoçikletatave, skuterve, trotinetëve dhe katërçikletave 2026”, i cili ёshtё duke u realizuar nga data 23.03.2026.
Sipas një njoftimi për media bëhet e ditur se gjatë realizimit tё këtij plani nga data 23.03. deri me datë 29. 03. 2026, janë sekuestruar, shqiptuar gjoba: 20 motoçikleta llojeve tё ndryshme, 15 gjoba pa regjistrim të motoçikletave, 22 gjoba për mos posedim patentë shoferi, 18 gjoba për mos bartje të helmetës.
Po ashtu siç thuhet në njoftim janë shqiptuar 55 gjoba ndaj këtyre kundërvajtësve.
"Aktivitete dhe detyra të shumta policore, që janë të planifikuara të realizohen në kuadër të Planit Operative, do të vazhdojnë në mënyrë intensive në ditët në vijim, pa asnjë tolerim ndaj secilit kundërvajtës. Krejt kjo në të mirë të rregullimit të komunikacionit, si dhe parandalimit të aksidenteve". /Telegrafi/