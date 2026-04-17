"S’e merr fjalën pa ta dhënë fjalën", Haxhiu ia ndalon deputetit të PDK-së të flasë në kuvend
Kryetarja e Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu ka refuzuar të japë fjalën deputetit të PDK-së, Ferat Shala gjatë një seance të fundit parlamentare.
Edhe pse Shala u përpoq të merrte fjalën në foltore, Haxhiu ndërhyri duke i thënë se nuk mund të flasë pa miratimin e saj.
“Ulu në vend se nuk e merr fjalën pa ta dhënë fjalën. Kjo punë u kry. Lexoja në rregullore dhe shikoje kush është përgjegjës për dhënien e fjalës. Kjo ska të bëj me inate por me respekt të institucionit”, deklaroi kryetarja e Kuvendit. /Telegrafi/
