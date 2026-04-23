Sanksionet e BE-së ndaj Izraelit mund të vijnë 'brenda ditësh' pas ndryshimit të Hungarisë, thotë ministri i Jashtëm francez
Ministri i Jashtëm i Francës ka thënë se BE-ja mund të vazhdojë së shpejti me sanksione kundër Izraelit, pasi ndryshimi i qeverisë hungareze mund të heqë veton e saj të gjatë.
Jean-Noel Barrot i tha të enjten France Info se ai kishte mbrojtur sanksionet "për një vit" kundër individëve ose subjekteve përgjegjëse për dhunën kundër palestinezëve, përfshirë ata në Bregun Perëndimor të pushtuar.
"Mendoj se do të arrijmë t'i miratojmë këto sanksione në ditët në vijim", tha ai në një intervistë, transmeton Telegrafi.
Barrot tha se masat deri më tani ishin bllokuar nga Hungaria nën kryeministrin në largim Viktor Orban, por sugjeroi që vetoja "mund të hiqet" pas zgjedhjes së kryeministrit të ri hungarez.
Ai gjithashtu paralajmëroi se BE-ja nuk mund t'i injorojë veprimet e Izraelit nëse politikat e tij mbeten të pandryshuara.
Mes thirrjeve për të pezulluar Marrëveshjen e Asociimit BE-Izrael, e cila është e kushtëzuar nga respektimi i të drejtave të njeriut, ministri tha se nëse qeveria izraelite nuk e ndryshon politikën e saj, blloku nuk do të jetë në gjendje të veprojë sikur nuk ka ndodhur asgjë.
Në të njëjtën kohë, Barrot theksoi se Franca nuk po kërkonte "të pezullonte për hir të pezullimit" dhe se çdo vendim do të duhej të merrej në nivel evropian. /Telegrafi/