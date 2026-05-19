Samsung publikon përditësimin e qëndrueshëm One UI 8.5 për katër telefona të tjerë inteligjentë Galaxy
Samsung filloi të publikojë përditësimin e qëndrueshëm One UI 8.5 rreth disa javë më parë dhe tani është i disponueshëm për katër telefona të tjerë inteligjentë - Galaxy A36, Galaxy A56, Galaxy Z Fold5 dhe Galaxy Z Flip5.
Përditësimi i qëndrueshëm One UI 8.5 për Samsung Galaxy A36 po publikohet në Korenë e Jugut me versionin e firmware-it A366NKSU6CZDA.
Versioni i qëndrueshëm One UI 8.5 për Galaxy A56 po publikohet gjithashtu në Korenë e Jugut, por versioni i tij i firmware-it nuk dihet, transmeton Telegrafi.
Versioni i firmware-it të qëndrueshëm One UI 8.5 për Galaxy Z Fold5 dhe Flip5 është gjithashtu i panjohur, por ne e dimë se përditësimi po publikohet në Korenë e Jugut për të dy telefonat inteligjentë të palosshëm.
Nëse jetoni në Korenë e Jugut dhe nuk e keni marrë përditësimin e qëndrueshëm One UI 8.5 në asnjë nga këta telefona inteligjentë, mund ta kontrolloni manualisht duke lundruar te menyja Cilësimet > Përditësimi i softuerit të telefonit. /Telegrafi/