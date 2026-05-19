Apple Watch Ultra 4 do të ridizajnohet plotësisht
Sipas një thashethemi të ri, Apple Watch Ultra 4 do të ridizajnohet plotësisht.
Kjo do të jetë hera e parë që Apple ndryshon dizajnin e orës së saj më të shtrenjtë inteligjente që nga lançimi i Apple Watch Ultra origjinal në vitin 2022.
Fatkeqësisht, nuk janë zbuluar detaje rreth asaj se si do të dukej Watch Ultra 4, por pritet një ndryshim të madh, transmeton Telegrafi.
Pajisja do të vijë gjithashtu me një "përmirësim të rëndësishëm të funksioneve të ndjeshmërisë", pohon i njëjti burim.
Nuk është e qartë nëse kjo do të thotë se do të shtohen sensorë të rinj, apo Watch Ultra 4 do të ketë ende të njëjtat lloje sensorësh si Watch Ultra 3, vetëm performancë më të lartë (dhe/ose me jetëgjatësi më të mirë të baterisë).
Përmirësimi i grupit të sensorëve do të jetë një lajm i shkëlqyer për Taiwan-Asia Semiconductor, furnizuesin ekskluziv të Apple të komponentëve të sensorëve për familjen Apple Watch Ultra, "me produkte të reja që ka të ngjarë të shkaktojnë porosi me vëllim të madh që në korrik dhe të tejkalojnë gjysmën e parë të vitit gjatë sezonit tradicional të pikut të gjysmës së dytë", vëren raporti.
Ky afat kohor lë të kuptohet fuqimisht se Apple Watch Ultra 4 do të zbulohet së bashku me iPhone 18 Pro dhe Pro Max, si dhe iPhone Ultra, në shtator.
Apple gjithashtu do të lançojë AirPods Ultra në një moment të caktuar, dhe madje edhe një MacBook Ultra. /Telegrafi/