Samsung prezanton serinë Galaxy S26 - zbulohen detajet e para
Samsung Electronics prezantoi serinë e re Galaxy S26, duke theksuar integrimin e avancuar të inteligjencës artificiale Galaxy AI për ta bërë përdorimin e përditshëm më të thjeshtë dhe më intuitiv.
Modelet S26, S26+ dhe S26 Ultra janë telefonët e gjeneratës së tretë me AI të kompanisë, të aftë të menaxhojnë detyra komplekse në sfond pa ndërhyrje nga përdoruesi.
Varianti Ultra sjell një ekran të ri Privacy Display të integruar, si dhe një chipset të personalizuar për performancë më të lartë dhe efikasitet energjetik. Pajisja ofron përmirësime të ndjeshme në CPU, GPU dhe NPU, duke mundësuar kryerjen e disa veprimeve në mënyrë më të shpejtë, gaming më të rrjedhshëm dhe funksione AI që punojnë vazhdimisht pa ndërprerje.
Në aspektin e kamerës, sistemi i ri përmirëson ndjeshëm fotografimin në dritë të ulët, stabilizimin e videos dhe redaktimin me mjete AI që lejojnë ndryshime të shpejta vetëm përmes përshkrimit me fjalë.
Veçori si Nightography Video, Super Steady dhe codec-u profesional APV synojnë edhe krijuesit e përmbajtjes me kërkesa të larta cilësie. Galaxy AI ofron gjithashtu funksione praktike si organizimi automatik i dokumenteve dhe sugjerime proaktive për detyrat e përditshme.
Sipas TM Roh, që drejton divizionin Device eXperience, qëllimi është që inteligjenca artificiale të jetë e besueshme, e qasshme dhe e padukshme në përdorim, duke lejuar njerëzit të fokusohen tek rezultati dhe jo tek teknologjia.
Me këto risi, Samsung synon ta bëjë Galaxy S26 “përvojën më të fuqishme dhe më të plotë Galaxy deri më sot”. /Telegrafi/