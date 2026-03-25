Samsung prezanton Galaxy A57 dhe A37 5G
Samsung ka prezantuar telefonat e rinj të serisë Galaxy A për vitin 2026 – Samsung Galaxy A57 5G dhe Samsung Galaxy A37 5G, duke sjellë përmirësime të rëndësishme në dizajn, performancë dhe funksionalitete për përdoruesit e nivelit të mesëm.
Të dyja pajisjet vijnë me ekran Super AMOLED 6.7 inç që ofron ngjyra të gjalla dhe kontrast të lartë, së bashku me një ritëm rifreskimi 120 Hz, që garanton shfletim dhe lojëra më të lëmuara.
Bateria e fuqishme 5,000 mAh e përbashkët për të dy modelet mbështet ngarkimin e shpejtë 45 W, duke siguruar që telefoni të jetë gati për përdorim të gjatë me një kohë të shkurtër karikimi.
Modeli më i avancuar, Galaxy A57, ka procesorin Exynos 1680, ofron rezistencë ndaj ujit IP68 dhe sjell përmirësime të dukshme në sistemin e kamerave dhe performancën e përgjithshme të telefonit.
Nga ana tjetër, Galaxy A37 përdor procesorin Exynos 1480 dhe ka konfigurime pak më të thjeshta, duke mbajtur gjithsesi një balancë të mirë mes performancës dhe çmimit.
Samsung planifikon që të nisë shitjen e këtyre pajisjeve në fillim të prillit 2026, me një çmim prej rreth 550 dollarë për Galaxy A57 dhe 450 dollarë për Galaxy A37 në tregun amerikan.
Në Evropë, çmimet pritet të jenë rreth 539 euro për A57 dhe 439 euro për A37 për konfigurimet bazë, duke i bërë këto modele një alternativë tërheqëse për përdoruesit që kërkojnë smartphone modern me çmim të arsyeshëm. /Telegrafi/