Samsung bashkëpunon me një firmë kërkimore klinike dhe do të ofrojë të dhëna shëndetësore nga pajisjet e saj
Samsung dhe Alcedis po krijojnë një partneritet për të lidhur të dhënat shëndetësore nga pajisjet e veshshme dhe kërkimet klinike. Sigurisht, Samsung do të ofrojë të dhënat shëndetësore.
Në të njëjtën kohë, Alcedis, si një organizatë kërkimore klinike digjitale, do të mbledhë, analizojë dhe përkthejë të dhënat biometrike në prova kuptimplote që më vonë mund të përdoren për kërkime farmaceutike ose kërkime të tjera klinike.
Kjo ka kuptim, deri në një farë mase, pasi pajisjet e veshshme janë të përhapura në mesin e popullatës dhe janë një mënyrë me kosto efektive për të mbledhur të dhëna të vazhdueshme shëndetësore në botën reale.
Problemi është se jo shumë njerëz mund t'i përkthejnë të dhënat e veshshme në prova klinikisht kuptimplote, dhe këtu hyn në lojë Alcedis, transmeton Telegrafi.
Të dy kompanitë do të mbledhin matje të validuara klinikisht nga analiza e impedancës bioelektrike (BIA) dhe aktiviteti elektrodermal (EDA).
Pajisjet janë gjithashtu të afta të mbledhin të dhëna për apnenë obstruktive të gjumit (OSA) dhe Fibrilacionin Atrial (AFib). /Telegrafi/