Sali: RMV punon në 10 pika kritike nga agjenda reformuese e BE-së, aspekti financiar është motiv shtesë
"Vendi ynë po punon në dhjetë pika kritike që janë të gjera, dhe njëra prej tyre është reforma e Kodit Zgjedhor", tha sot ministri i Çështjeve Evropiane, Bekim Sali, i cili po përgjigjej në pyetjen e një gazetari nëse kishte mbërritur Raporti i Komisionit Evropian për vitin 2025.
"Një nga pikat specifike është Kodi Zgjedhor, i cili kërkon konsensus më të madh, më të gjerë, nuk mund ta bëjmë brenda natës, vetëm për të përmbushur atë hap. Sepse shumat që po përmendim janë tetë milionë euro për secilin hap. Megjithatë, a është pjesa financiare motivi kryesor apo përmbushja e një hapi për qëllim të funksionimit të sistemit është qëllimi ynë? Unë besoj se si politikanë duhet të mendojmë për proceset e ardhshme. Sigurisht, pjesa financiare është një infuzion për sistemin tonë financiar. Megjithatë, ne si politikanë duhet të mbajmë përgjegjësi për të ardhmen e vendit dhe këtu zgjedhjet janë një faktor shumë i rëndësishëm për ne", deklaroi Sali.
Ambasadori i BE-së Michalis Rokas konfirmoi se ka ende 10 hapa që RMV duhet të përfundojë deri në qershor, të cilët, siç tha ai, "janë brenda periudhës grejs".
"Ky është sistemi me të cilin funksionon agjenda e reformave, dhe nëse periudha kalon dhe ato nuk përfundohen, atëherë paratë humbasin. Qeveria dhe ministritë e prekura nga këto 10 hapa po punojnë shumë për t'i përfunduar ato. Kjo ishte ajo që përmendej paralajmërimi, dhe një paralajmërim i tillë iu dërgua jo vetëm Maqedonisë së Veriut, por edhe vendeve të tjera kandidate që po përfundojnë agjendat e tyre të reformave. Pra, po bëhet punë e vështirë, nuk mund të bëj parashikime, do të duhet të presim deri në fund të qershorit për të parë rezultatin", tha Rokas.
Ambasadori i BE-së Rokas shtoi se periudha e raportimit për hapat që duhet të përfundojnë deri në qershor 2026 është gjithashtu duke u zhvilluar.
"Unë dhe ekipi im po punojmë ngushtë me të gjitha ministritë dhe shohim se ka vrull. Por nuk mund të parashikoj se cili do të jetë rezultati në fund të qershorit, kështu që do të duhet të presim deri atëherë", tha Rokas.