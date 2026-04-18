Sa zgjasin hemorroidet? Ja nga çfarë varet nëse kalojnë shpejt apo zgjasin me javë
Rrallëkush flet hapur për këtë problem, ndërsa edhe më rrallë njerëzit kërkojnë ndihmë me kohë. Megjithatë, hemorroidet janë shumë të shpeshta, më shumë se gjysma e të rriturve përballen me to të paktën një herë gjatë jetës
Problemi që shkakton dhimbje, kruarje dhe parehati nuk zgjedh moshë, gjini apo profesion, por ajo që e intereson secilin që përballet me këtë gjendje është një pyetje e thjeshtë: sa zgjasin hemorroidet dhe kur do të kalojë e gjithë kjo më në fund?
Përgjigjja, si te shumica e shqetësimeve shëndetësore, varet nga disa faktorë. Lloji i hemorroideve, faza në të cilën ndodhen, mënyra e jetesës dhe qasja ndaj trajtimit – të gjitha këto përcaktojnë sa gjatë do të zgjasin simptomat. Te disa persona simptomat zhduken për disa ditë, ndërsa te të tjerë rikthehen për muaj të tërë.
Çfarë ndodh në të vërtetë në trup?
Hemorroidet, të njohura në popull si majasëll, krijohen kur venat në pjesën e poshtme të rektumit dhe rreth anusit zgjerohen dhe inflamohen. Secili prej nesh ka ind hemorroidal në atë zonë, bëhet fjalë për një rrjet enësh të gjakut, indi lidhor dhe fibrash muskulore që marrin pjesë në funksionimin normal të zorrëve. Problemi lind kur indi hemorroidal zmadhohet tepër ose inflamohet.
Imagjinoni tubat në një shtëpi të vjetër. Derisa presioni i ujit është normal, gjithçka funksionon pa problem. Por kur presioni rritet ose tubat dobësohen, ndodhin rrjedhje dhe dëmtime. Ngjashëm ndodh edhe me venat në zonën anale, presioni i shtuar i zgjeron, ndërsa indi i dobësuar humb aftësinë për t’i mbajtur në vend.
Ekzistojnë dy lloje kryesore:
Hemorroidet e brendshme ndodhen brenda rektumit dhe zakonisht nuk dhembin, por shpesh shkaktojnë gjakderdhje gjatë jashtëqitjes.
Hemorroidet e jashtme shfaqen nën lëkurë rreth anusit dhe shoqërohen me dhimbje, kruarje dhe ënjtje.
Kur në hemorroiden e jashtme formohet mpiksje gjaku, krijohet hemorroidja e trombozuar, e cila mund të jetë jashtëzakonisht e dhimbshme, transmeton Telegrafi.
Pse krijohen majasëlli?
Shkaqet janë të ndryshme, por të gjitha kanë një emërues të përbashkët – presionin. Kapsllëku është një nga shkaktarët më të shpeshtë. Kur jashtëqitja qëndron në zorrë më gjatë se sa duhet, sforcimi gjatë zbrazjes rrit presionin mbi venat. Sforcimi i përsëritur dita-ditës e dobëson gradualisht indin venoz.
Shtatzënia është një tjetër nxitës i shpeshtë. Sa më shumë rritet foshnja, aq më shumë ushtron presion mbi legenin dhe venat e pjesës së poshtme të trupit. Shumë gra përjetojnë hemorroide për herë të parë pikërisht gjatë shtatzënisë ose pas lindjes. Qëndrimi ulur për kohë të gjatë, sidomos në sipërfaqe të forta, krijon po ashtu kushte të pafavorshme, sepse i gjithë presioni bie mbi zonën anale.
Ka edhe faktorë mbi të cilët ndikojmë më vështirë:
• Gjenetika: Nëse prindërit kanë pasur majasëll, rritet mundësia t’i keni edhe ju.
• Obeziteti dhe mungesa e aktivitetit fizik.
• Ushqyerja e varfër me fibra.
• Mosha: Indi hemorroidal dobësohet natyrshëm pas moshës 50-vjeçare.
Si të dallohen simptomat?
Gjakderdhja gjatë jashtëqitjes është shenja më e shpeshtë. Zakonisht vërehet gjak i kuq i çelët në letër higjienike ose në tualet. Shoqërohet me kruarje dhe parehati, ndërsa dhimbja shtohet gjatë uljes ose shkuarjes në tualet.
Te hemorroidet e brendshme mund të shfaqet ndjesia e zbrazjes jo të plotë ose prolapsi – dalja e indit përmes hapjes anale. Hemorroidet e jashtme janë të dukshme ose ndihen si kokrra të forta rreth anusit. Ndonjëherë shfaqet edhe sekretim i mukusit, gjë që e rrit më tej irritimin.
Sa zgjat në të vërtetë rikuperimi?
Kohëzgjatja varet nga faza në të cilën ndodhen. Hemorroidet e vogla dhe të lehta mund të tërhiqen vetë pas disa ditësh, me kusht që të eliminohet sforcimi.
• Faza e parë: Rikuperimi mund të jetë shumë i shpejtë me ndryshim të ushqimit.
• Hemorroidet e jashtme të trombozuara: Zakonisht kërkojnë nga një deri në tri javë për t’u tërhequr plotësisht.
• Hemorroidet kronike (faza e tretë dhe e katërt): Kërkojnë ndërhyrje mjekësore dhe trajtimi mund të zgjasë dukshëm më shumë.
Një gjë duhet pasur parasysh: edhe kur tërhiqen, nuk ka garanci se nuk do të rikthehen. Ruajtja e shprehive të shëndetshme mbetet thelbësore.
Qasje trajtimi që japin rezultat
Trajtimi efektiv fillon me ndryshimin e zakoneve, ndërsa sipas nevojës plotësohet me preparate farmaceutike:
- Ushqyerja: Rritja e marrjes së fibrave (mollë, dardhë, spinaq, brokoli, drithëra integrale) e zbut jashtëqitjen.
- Hidratimi: Marrja e mjaftueshme e ujit parandalon jashtëqitjen e fortë.
- Aktiviteti fizik: Edhe ecja 30 minuta përmirëson qarkullimin.
- Higjiena: Banjat e ngrohta të ulura sjellin lehtësim të menjëhershëm nga dhimbja.
- Preparatet: Kremrat, mastet dhe supozitorët që përmbajnë kamomil, hamamelis ose barëra qetësuese ndihmojnë në zbutjen e simptomave.
Kur metodat konservative nuk ndihmojnë, ekzistojnë trajtime si skleroterapia, ligatura me unazë gome ose largimi me laser.
Në rastet më të rënda aplikohet ndërhyrja kirurgjikale – hemorroidektomia. /Telegrafi/