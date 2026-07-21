Sa u paguan aktorët për rolet e tyre në filmin "The Odyssey": Zendaya thuhet se mori pesë milionë dollarë për gjashtë skena
Mediat amerikane raportuan për honorarët e supozuar të yjeve më të mëdhenj të filmit "The Odyssey", duke deklaruar se sa fitonin ata për skenë, dhe siç pritej, Matt Damon, i cili luan rolin kryesor, mori në shtëpi më shumë para.
Kryevepra më e fundit kinematografike e regjisorit Christopher Nolan doli në kinema javën e kaluar (17 korrik), duke sjellë në ekranin e madh historinë legjendare të Odiseut - mbretit grek të Itakës dhe udhëtimit të tij për në shtëpi pas Luftës së Trojës.
Mund të thuhet se filmi është bërë një hit i vërtetë global, pasi ka fituar tashmë 264 milionë dollarë në biletari vetëm pak ditë pas publikimit.
Kasta është e mbushur me emra të mëdhenj, me Matt Damon dhe Tom Holland që marrin rolet kryesore. Megjithatë, një kast i mbushur me yje vjen edhe me një çmim të lartë, dhe sipas Times Entertainment, fitimet e supozuara të yjeve tani janë zbuluar për publikun.
Matt Damon
55-vjeçari luan rolin e Odiseut në film, duke u shfaqur në ekran më shumë se çdo personazh tjetër. Damon shfaqet në gjithsej 46 skena dhe thuhet se ka fituar më shumë para nga i gjithë kasti - plot 15 milionë dollarë, që mesatarisht i bie më shumë se 326,000 dollarë për skenë.
Tom Holland
Aktori i famshëm, i njohur më së miri për rolin e tij si Spider-Man, luan rolin e djalit të Odiseut, Telemakut, në filmin e ri, ku ai do të luajë gjithsej 24 skena. Holland thuhet se fitoi 10 milionë dollarë për rolin e tij në këtë film të suksesshëm, ose rreth 416,666 dollarë për skenë.
Zendaya
Ylli i "Euphoria" dhe gruaja e Holland, Zendaya, luajti perëndeshën Athena, koka e së cilës u pre para Odiseut. Fantazma e saj vazhdon ta përndjekë atë gjatë gjithë filmit, edhe pse ajo shfaqet vetëm në gjashtë skena gjithsej. Pavarësisht kësaj, thuhet se ajo fitoi afër 5 milionë dollarë, që i bie të jetë rreth 833,333 dollarë për skenë.
Anne Hathaway
Aktorja 43-vjeçare, e cila kohët e fundit njoftoi shtatzëninë e saj të tretë, thuhet se fitoi midis 4 dhe 5 milionë dollarë për rolin e saj si Penelopa, gruaja e përkushtuar e Odiseut. Duke u shfaqur në 16 skena, kjo i bie afërsisht 312,500 dollarë për paraqitje.
Robert Pattinson
Aktori mori rolin e Antinous, i cili përpiqet ta bindë Penelopën të martohet me të, ndërkohë që njëkohësisht thur një plan për të vrarë djalin e saj, Telemakun. Ai luajti në gjithsej 14 skena dhe thuhet se fitoi rreth 6 milionë dollarë - që do të thotë 428,571 dollarë për skenë.
Elliot Page
Page luajti rolin e Sinonit, një ushtar grek dhe kushëri i Odiseut, i cili lufton me trimëri përkrah tij gjatë Luftës së Trojës. Thuhet se ai mori një honorar prej 1.5 milion dollarësh për rolin e tij, i cili përfshinte gjashtë skena. /Telegrafi/