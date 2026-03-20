Sa ndikon stresi dhe dieta në fertilitet? Flet gjinekologia Flora Belegu-Spahija
Në podcastin “Shëndeti në rend të parë”, e mbështetur nga United Hospital, gjinekologia Flora Belegu-Spahija ka theksuar se ndryshimet e shpejta në stilin e jetesës, sidomos dietat strikte, mund të çrregullojnë ciklin menstrual dhe të ndikojnë në mundësinë për të mbetur shtatzënë.
“Dieta strikte dhe humbja e peshës për një kohë të shkurtër ndikon shumë në çrregullimin e ciklit dhe në mungesën e tij për një periudhë të gjatë”, shpjegon ajo.
Sipas saj, mungesa e ushqyerjes së duhur dhe stresi i vazhdueshëm janë ndër shkaqet kryesore që çojnë në probleme hormonale.
“Shpesh tek vajzat e reja, sidomos ato shumë ambicioze dhe nën presion të madh, vërehet mungesa e ciklit për disa muaj”, thekson gjinekologia.
Kjo gjendje, e njohur si amenorre, është një sinjal i rëndësishëm që trupi po përballet me një çekuilibër dhe kërkon vëmendje mjekësore.
Ajo shton se në këto raste është e rëndësishme jo vetëm ndërhyrja me terapi, por edhe ndryshimi i stilit të jetesës.
“Duhet pasur kujdes me dietën dhe stresin, sepse ndikojnë drejtpërdrejt në shëndetin riprodhues”, tha Belegu-Spahija.
Për më shumë shikoni të plotë podcastin "Shëndeti në rend të parë":
