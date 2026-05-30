Dallimi mes një fëmije me ADHD dhe një fëmije pa ADHD: Videoja me 28 milionë shikime tregon gjithçka
Një video, e cila është parë nga më shumë se 28 milionë njerëz, tregon dallimin në sjellje mes një fëmije me ADHD dhe një fëmije pa këtë çrregullim
Në intervistat me fëmijë, dallimet mes një fëmije me ADHD dhe një fëmije pa ADHD shpesh nuk janë menjëherë të dukshme në pamje të parë. Megjithatë, ato bëhen më të qarta përmes mënyrës së të folurit, vëmendjes dhe sjelljes gjatë bisedës.
Fëmijët pa ADHD zakonisht u përgjigjen pyetjeve më qetë, ndjekin rrjedhën e bisedës dhe e mbajnë fokusin te tema. Reagimet e tyre janë më të qëndrueshme, ndërsa përgjigjet zakonisht janë logjike dhe të lidhura.
Te fëmijët me ADHD, situata mund të duket ndryshe. Ata shpesh e ndërpresin përgjigjen, e humbin lehtë fokusin, largohen nga tema ose hyjnë në shumë detaje për gjëra që nuk lidhen drejtpërdrejt me pyetjen. Ndonjëherë duket sikur “mendimet u ecin më shpejt se fjalët”.
Gjithashtu mund të vërehet shqetësim motorik, lëvizje e shpeshtë në karrige, lojë me duar ose ndryshim i vazhdueshëm i pozicionit. Edhe pse këta fëmijë shpesh janë inteligjentë dhe shumë kureshtarë, mund ta kenë të vështirë të qëndrojnë të qetë gjatë bisedës, transmeton Telegrafi.
Ekspertët theksojnë se kjo nuk është çështje edukimi, por lidhet me dallime neurologjike në vëmendje dhe në kontrollin e impulseve.
Në video janë intervistuar dy fëmijë, të cilëve u janë bërë të njëjtat pyetje. Të dy janë gjashtëvjeçarë, vijojnë klasën e parë dhe vijnë nga një strukturë e ngjashme familjare, por përgjigjet e tyre dallojnë dukshëm. Arsyeja? Njëri prej tyre ka ADHD.
Shikojeni videon më poshtë.
/Telegrafi/