Rutte: Unë zgjodha Shekerinskën dhe jam krenar për këtë
Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, në fjalimin e tij në Parlament sot, iu referua posaçërisht përzgjedhjes së Radmilla Shekerinskës si zëvendëse e tij, duke vënë në dukje se ai vetë mori vendimin për ta emëruar atë në këtë pozicion.
Ai shprehu mirënjohje për Shekerinskën për njohuritë dhe përvojën që ajo sjell në NATO, të cilat, siç tha ai, janë me rëndësi të madhe si për të ashtu edhe për aleancën, kur shqyrtohen dhe zgjidhen sfidat e sigurisë për rajonin tonë dhe më gjerë.
“Siç e dini, Radmilla ishte anëtare e këtij Parlamenti dhe shërbeu në qeverinë e Maqedonisë së Veriut. Ajo ishte një zgjedhje e shkëlqyer për t'u bashkuar me ekipin udhëheqës të NATO-s. Dhe mund ta them këtë me siguri, sepse ishte vendimi im ta emëroja. Dhe jam shumë krenar për këtë”, tha Rutte.
Ai u shtoi deputetëve se pavarësisht se kush është nga ku në aleancën e madhe atlantike, të gjithë qëndrojnë së bashku dhe së bashku ruajnë paqen dhe sigurinë e vendeve. Maqedonia e Veriut, siç theksoi ai, përfiton nga kjo çdo ditë./Telegrafi/