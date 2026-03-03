Rutte nga Kuvendi i RMV-së: Rusia është bashkuar me Kinën, Korenë e Veriut dhe Iranin dhe po kërcënon botën tonë të sigurt
Pavarësisht se nga jeni, nga cila pjesë e aleancës transatlantike vini, ne qëndrojmë me ju dhe së bashku do të jemi mbrojtës të paqes dhe sigurisë së kombeve tona. Maqedonia e Veriut përfiton nga kjo çdo ditë. Për shembull, avionë nga Greqia dhe Italia patrullojnë qiellin tuaj për t'ju mbajtur të sigurt. Kjo dërgon një sinjal të qartë se askush nuk është vetëm në NATO, miqtë dhe aleatët tuaj janë gjithmonë me ju, sa herë që përballemi me një botë të dhunshme, theksoi sot Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, në fjalimin e tij para deputetëve, kryeministrit Hristijan Mickoski, udhëheqësve të institucioneve, bashkësive fetare dhe trupit diplomatik në vend.
"Rusia vazhdon të kërcënojë botën tonë të sigurt dhe vazhdon me agresionin e saj ushtarak kundër Ukrainës. Rusia është bashkuar me Kinën, Korenë e Veriut dhe Iranin. Dhe së bashku ato po zgjerojnë kapacitetet e tyre për të na ushtruar presion edhe më tej. Konkurrenca globale po intensifikohet dhe aleatët përballen me kërcënime të vazhdueshme nga terrorizmi. Irani ka qenë një eksportues i kaosit. Rreziku që paraqet Irani është i gjerë. Aleatët duhet të jenë të vetëdijshëm se Irani nuk duhet të zotërojë armë bërthamore dhe ne duhet t'i kushtojmë vëmendje të veçantë kësaj", tha Rutte.
Në fjalimin e tij, ai iu drejtua edhe financimit të NATO-s, duke theksuar se është thelbësor për sigurinë e të gjithë anëtarëve.
"Unë mbështes Maqedoninë e Veriut dhe të gjithë aleatët që ndajnë më shumë fonde për mbrojtjen. Dhe pikërisht për këtë arsye është e rëndësishme që ne t'i përmbahemi angazhimit tonë dhe është thelbësore që kjo të ndahet në samitin e NATO-s në Ankara në korrik", tha Rutte, duke shtuar se anëtarët duhet të qëndrojnë në qëndrimin e Hagës për rritjen e shpenzimeve të mbrojtjes, prodhimin e armëve dhe mbështetjen e vazhdueshme për Ukrainën, dhe duke theksuar nevojën për të ndarë deri në 5 përqind të PBB-së deri në vitin 2035 për mbrojtjen.
Rutte foli për mbështetjen e NATO-s për Ukrainën në luftën e saj me Rusinë, duke theksuar përpjekjet e Presidentit të SHBA-së Donald Trump.
"Le të mos harrojmë se siguria e Ballkanit Perëndimor është thelbësore edhe për NATO-n. Siguria në këtë rajon është një përgjegjësi e përbashkët dhe unë do të mbështetem te Maqedonia e Veriut për të udhëhequr me shembull", tha Rutte./Telegrafi/