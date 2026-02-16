Rusia përforcon asetet bërthamore dhe arktike pranë kufirit finlandez, paralajmëron ministri i Mbrojtjes
Rusia po përforcon asetet e saj strategjike në Arktik dhe po ndërton objekte të reja përgjatë kufirit me Finlandën, tha ministri i Mbrojtjes i vendit skandinav për Euronews, duke theksuar se Arktiku është "kritik" për mbrojtjen evropiane.
"Rusia ka shumicën e aftësive të saj më të mëdha strategjike në armë bërthamore, nëndetëse, bombardues me rreze të gjatë veprimi në zonën e Gadishullit Kola", tha Antti Häkkänen për Euronews në një intervistë në margjinat e Konferencës së Sigurisë në Mynih gjatë fundjavës.
"Ata po ndërtojnë objekte të reja ushtarake përgjatë kufirit tonë, njësoj si gjatë Luftës së Ftohtë. Do të ishte e mençur të vëzhgohej Arktiku dhe të ndërtoheshin aftësi arktike për parandalim”, shtoi ai, transmeton Telegrafi.
Gadishulli Kola - një rajon prej 100,000 kilometrash katrorë në veriperëndim të Rusisë - strehon shumicën e arsenalit strategjik bërthamor të vendit me bazë në det, siç janë nëndetëset, si dhe asetet e aviacionit me rreze të gjatë veprimi.
Häkkänen, vendi i të cilit iu bashkua NATO-s në një vendim historik pasi Rusia pushtoi Ukrainën, përshëndeti planifikimin e ripërtërirë të mbrojtjes së NATO-s në Veriun e Lartë, duke treguar nisjen e aktivitetit të shtuar të vigjilencës Arctic Sentry, por sugjeroi që siguria e rajonit duhet të ishte trajtuar si përparësi vite më parë. "Është lajm i vjetër".
Ai tha se forcat e Finlandës janë "plotësisht Arktike" dhe janë të gatshme të ndajnë ekspertizën e tyre me aleatët për të mbrojtur më mirë zonën. Presidenti Trump ka sugjeruar që evropianët nuk mund ta bëjnë këtë vetëm, duke propozuar një blerje të Grenlandës, të cilën Danimarka e kundërshton me mbështetjen e BE-së.
Ashtu si 18 shtete të tjera anëtare të Bashkimit Evropian, Finlanda kërkoi fonde në kuadër të skemës së kredisë për mbrojtje prej 150 miliardë eurosh të bllokut. Kërkesa e saj për 1 miliard euro u miratua nga Komisioni muajin e kaluar, me ministrat që pritet të japin dritën jeshile përfundimtare këtë javë.
Häkkänen i tha Euronews se "një pjesë e madhe" e parave do të investohet në forcat e saj tokësore për të blerë produkte, duke përfshirë automjete të blinduara dhe dronë. Vitin e kaluar, Helsinki nisi një plan të madh reformash për të rishikuar mbrojtjen e saj tokësore para vitit 2035, me theks në rritjen e aftësisë së sulmit, përmirësimin e infrastrukturës, zhvillimin e sistemeve pa pilot dhe përmirësimin e vetëmjaftueshmërisë së materialeve në kushte emergjente.
Häkkänen tha se BE-ja po nxjerr mësimet e duhura nga lufta në Ukrainë dhe po bën punën për të forcuar mbrojtjen e saj dhe për të marrë më shumë përgjegjësi për të.
Por ai gjithashtu kërkoi të minimizonte shqetësimet se SHBA-të, kontribuesi më i madh i vetëm në NATO, nuk janë aq të përkushtuara ndaj mbrojtjes kolektive të Evropës sa dikur.
Trump shkaktoi tensione të mëtejshme muajin e kaluar kur kërcënoi të përdorte forcën ushtarake për të marrë kontrollin e Groenlandës, një territor gjysmë-autonom që i përket aleatit të NATO-s, Danimarkës, nga i cili më vonë u tërhoq gjatë një fjalimi në Davos duke argumentuar se nuk do të kishte nevojë.
Grindja është ulur që atëherë me SHBA-në, Grenlandën dhe Danimarkën të angazhuara në bisedime trepalëshe. Megjithatë, kërcënimet e paprecedentë të Uashingtonit ndaj një aleati tjetër të NATO-s kanë përshpejtuar diskutimet për forcimin e të ashtuquajturës shtyllë evropiane në aleancë.
Megjithatë, Häkkänen këmbënguli se ai beson se SHBA-të mbeten "të përkushtuara fort" ndaj garancisë thelbësore të NATO-s sipas Nenit 5 të mbrojtjes kolektive, duke shtuar se "në afat të shkurtër kjo është e vetmja mundësi për Evropën" për të garantuar plotësisht parandalimin.
"Në afat të gjatë, do të ishte më mirë që evropianët të kenë aftësitë e tyre të forta. Por në afat të shkurtër dhe madje edhe afatmesëm, ne kemi nevojë për SHBA-në. Është thelbësore për sigurinë evropiane", shtoi ai.
Mbështetja e SHBA-së shtrihet edhe në aftësitë bërthamore, sipas tij.
Ministri finlandez tha se ndërsa oferta nga Franca dhe Mbretëria e Bashkuar për të zgjeruar parandalimin e tyre bërthamor në pjesën tjetër të kontinentit është "lajm i mirë", ajo nuk duhet të shihet si kompensim për ombrellën bërthamore të SHBA-së. /Telegrafi/