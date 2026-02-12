Rusia drejt bllokimit të WhatsApp
Rusia është “përpjekur ta bllokojë plotësisht” WhatsApp në vend, ndërsa vazhdon të shtrëngojë kufizimet në aplikacionet e mesazheve.
WhatsApp, në pronësi të Meta, tha se masa synon të shtyjë më shumë se 100 milionë përdorues të aplikacionit të saj në Rusi drejt një "aplikacioni mbikëqyrës në pronësi të shtetit".
Kjo vjen pasi rregullatorët rusë kufizuan më tej aksesin në Telegram, duke përmendur mungesën e sigurisë.
Telegram vlerësohet të ketë po aq përdorues sa WhatsApp në Rusi.
“Përpjekja për të izoluar mbi 100 milionë përdorues nga komunikimi privat dhe i sigurt është një hap prapa dhe mund të çojë vetëm në më pak siguri për njerëzit në Rusi”, tha WhatsApp në një deklaratë.
"Ne vazhdojmë të bëjmë gjithçka që mundemi për t'i mbajtur përdoruesit të lidhur", shtoi aplikacioni.
Moska ka bërë përpjekje të gjera për t'i shtyrë rusët drejt një platforme komunikimi të zhvilluar nga shteti të quajtur Max.
Aplikacioni është krahasuar me WeChat të Kinës - një i ashtuquajtur "super aplikacion" që kombinon mesazhet dhe shërbimet qeveritare, por pa enkriptim. /Telegrafi/