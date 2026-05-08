Rusia dhe Ukraina vazhdojnë sulmet pavarësisht armëpushimeve të shpallura
Rusia dhe Ukraina kanë akuzuar njëra-tjetrën për shkelje të armëpushimeve që secila prej tyre i ka shpallur veçmas, ndërsa Moska përgatitet të mbajë paradën e saj vjetore të fitores në Luftën e Dytë Botërore nën masa të rrepta sigurie.
Katër vjet që nga fillimi i agresionit rus në Ukrainë në vitin 2022, të dyja palët ende po e sulmojnë njëra-tjetrën me raketa, dronë dhe artileri, pa asnjë fund të luftës në horizont.
Ministria ruse e Mbrojtjes tha se 264 dronë ukrainas ishin rrëzuar në orët e para të së premtes, ndërsa kryebashkiaku i Moskës, Sergei Sobyanin, tha se kryeqyteti ishte shënjestruar dhe zyrtarët thanë se rajoni i Uralit, Perm, ishte sulmuar me dronë.
Ukraina njoftoi se kishte goditur një rafineri ruse të naftës në Perm për të dytën ditë radhazi dhe kishte goditur një tjetër strukturë nafte në qytetin e Yaroslavl.
Rusia ka paralajmëruar se çdo përpjekje e Ukrainës për të prishur paradën ushtarake të Ditës së Fitores në Sheshin e Kuq të shtunën do të çonte në një sulm masiv me raketa ndaj Kievit.
Moska u ka thënë diplomatëve të huaj se nëse Ukraina sulmon ngjarjen, ata duhet të evakuohen nga kryeqyteti ukrainas.
Ndërkohë, presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky tha se forcat ruse vazhduan të sulmonin pozicionet ukrainase gjatë natës, gjë që ai tha se tregonte se Rusia nuk ka bërë as një përpjekje simbolike për të ndaluar zjarrin në front. /Telegrafi/