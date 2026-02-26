Rusia dhe Ukraina shkëmbejnë trupa të më shumë se 1,000 ushtarëve
Rusia thotë se i ka dorëzuar Ukrainës mbetjet e 1,000 ushtarëve dhe ka marrë në këmbim trupat e 35 ushtarëve rusë.
Kjo vjen ndërsa kryenegociatori i Ukrainës u takua me të dërguarit e Presidentit të SHBA-së Donald Trump në Gjenevë për të diskutuar planet ekonomike për rindërtimin e Ukrainës pas luftës.
Negociatorët po përgatitnin gjithashtu një raund të tretë bisedimesh të udhëhequra nga SHBA-të që synojnë t'i japin fund konfliktit i cili ka hyrë në vitin e tij të pestë - një takim trepalësh që përfshin edhe palën ruse.
Pak orë para bisedimeve të Gjenevës, Rusia lëshoi 420 dronë dhe 39 raketa në gjashtë rajone të ndryshme të Ukrainës, duke plagosur dhjetëra njerëz, tha Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky.
Ndërsa Vladimir Medinsky, një ndihmës i lartë i Presidentit rus Vladimir Putin, njoftoi shkëmbimin e trupave në një njoftim të shkurtër në Telegram.
Ai nuk dha detaje, por përfshiu një imazh që tregonte trupat duke u shkarkuar nga një kamion.
Pak më vonë, Ukraina tha se kishte marrë 1,000 trupa të cilët, "sipas informacioneve paraprake nga pala ruse, mund t'u përkasin mbrojtësve ukrainas".
Të dyja palët kanë shkëmbyer mijëra trupa ushtarësh gjatë rrjedhës së konfliktit që filloi me vendimin e Putinit për të nisur një pushtim të plotë të Ukrainës më 24 shkurt 2022.
Shkëmbimi bazohet në një marrëveshje të arritur nga të dyja palët gjatë negociatave në Stamboll në qershor 2025.
Moska dhe Kievi ranë dakord të kthejnë trupat e deri në 6,000 ushtarëve secila, si dhe të gjithë të burgosurit e luftës të sëmurë dhe të plagosur rëndë dhe ata nën moshën 25 vjeç. /Telegrafi/