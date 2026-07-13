Rusia dhe Ukraina shkëmbejnë sulme gjatë natës, katër të vrarë dhe disa të plagosur
Rusia dhe Ukraina akuzuan të hënën njëra-tjetrën për sulme gjatë natës që vranë të paktën katër persona dhe plagosën 16 të tjerë.
Në Rusi, tre persona u vranë dhe pesë të tjerë u plagosën në një sulm ukrainas me dron në rajonin e Moskës, tha guvernatori Andrey Vorobyov në platformën ruse të mediave sociale "Max".
"Më shumë se 350 dronë ukrainas shënjestruan rajonin e Moskës gjatë natës, ku shumica u kapën përpara se të arrinin në kryeqytet", tha kryetari i bashkisë së Moskës, Sergey Sobyanin në Telegram.
Një person u vra dhe dy të tjerë u plagosën në sulmet e Ukrainës në rajonin Belgorod të Rusisë, tha selia operacionale rajonale në Telegram.
Në fshatin Vyazniki në rajonin e Stavropolit, një dron goditi një zonë industriale, duke shkaktuar një zjarr, theksoi guvernatori Vladimir Vladimirov në Telegram.
Kanalet Telegram më herët raportuan se një zjarr shpërtheu në një depo nafte pranë linjës hekurudhore në Vyazniki.
Në Ukrainë, tre persona u plagosën kur një sulm rus goditi një park makinash në rajonin e Odesa, sipas autoriteteve lokale.
Sulmet ruse plagosën gjithashtu gjashtë persona dhe dëmtuan ndërtesa banimi në rajonin e Zaporizhzhia, tha guvernatori Ivan Fedorov në Telegram.
Shtabi i Përgjithshëm i Ukrainës tregoi në Telegram se sistemet ukrainase të mbrojtjes ajrore rrëzuan 123 dronë rusë në veri, jug dhe lindje të vendit. /AA/