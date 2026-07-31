Të paktën 34 të vdekur, kryeministri spanjoll viziton urgjentisht Ceutën
Të paktën 34 persona kanë humbur jetën gjatë përpjekjeve për të kaluar kufirin nga Maroku drejt qytetit autonom spanjoll të Ceutës, në Afrikën e Veriut. Ndërkohë, rreth 60 mijë migrantë raportohet se kanë hyrë në territorin e Ceutës brenda 24 orëve të fundit, duke shkaktuar një situatë të jashtëzakonshme në kufirin mes Marokut dhe Spanjës.
Kryeministri i Spanjës, Pedro Sanchez, ka deklaruar se qeveria e tij do të përdorë të gjitha mjetet në dispozicion për të garantuar sigurinë në qytetin autonom të Ceutës, pas tensioneve të fundit të lidhura me krizën e migrantëve.
“Qeveria spanjolle qëndron me qytetin e Ceutës. Ne po marrim përgjegjësinë për gjendjen emocionale dhe shqetësimin që njerëzit po përjetojnë në orët e fundit”, deklaroi Sanchez.
Ai theksoi se shteti do të angazhojë të gjitha burimet e nevojshme për të mbrojtur qytetarët dhe për të ruajtur bashkëjetesën në këtë enklavë spanjolle në bregdetin e Afrikës së Veriut.
“Qeveria do të përdorë çdo burim të shtetit për të garantuar sigurinë e qytetarëve të Ceutës”, tha kryeministri, duke shtuar se asnjë qeveri më parë nuk ka investuar aq shumë burime shtetërore në këtë territor sa administrata aktuale.
Sanchez njoftoi gjithashtu se, si masë e përkohshme, autoritetet do të vendosin barriera lundruese në zonën e molit, ndërsa po shqyrtohen ndryshimet e mundshme ligjore për menaxhimin e situatës.
Ceuta, e cila ndodhet në bregun verior të Afrikës dhe kufizohet me Marokun, është prej vitesh një nga pikat kryesore të presionit migrator drejt Bashkimit Evropian. Tensionet në këtë zonë janë rritur pas përpjekjeve të migrantëve për të hyrë në territorin spanjoll. /Telegrafi/
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