Rusët fillimisht e pushtuan pastaj e shkatërruan qytetin ukrainas më 2022, pas çlirimit dhe katër viteve punë - sot duket krejt ndryshe
Gazetari ukrainas Illia Ponomarenko ka publikuar një video interesante të një qyteti që dikur ishte bërë rrafsh me tokë ndërsa sot ka marrë pamjen e një qyteti modern.
Bëhet fjalë për Borodyanka, një qytet i vogël në perëndim të Kievit, që ishte bombarduar vazhdimisht nga forcat ruse, transmeton Telegrafi.
Gjatë betejës për Kievin në vitin 2022, ky qytet ishte ndoshta më i shkatërruari.
Forcat ruse bombarduan pothuajse të gjitha ndërtesat e apartamenteve nga ajri (me banorët brenda) dhe ‘fshinë’ komplekse të tëra banimi nga harta.
Pastaj, siç i thanë banorët e atjeshëm gazetarit ukrainas, rusët madje ua ndaluan njerëzve të pastronin rrënojat dhe të shpëtonin fqinjët e bllokuar nën rrënoja.
Mbetjet u pastruan vetëm një muaj më vonë nga shpëtimtarët ukrainas, pasi rusët u mundën dhe u tërhoqën nga rajoni i Kievit.
Ky ishte "ndëshkimi" i tyre nga ukrainasit që sulmonin kolonat ushtarake ruse që lëviznin nëpër qytet nga Bjellorusia drejt Kievit.
Grumbuj tullash, mbetje apartamentesh dhe mure të shembura dukeshin ngado. Përveç zonave private të banimit, qyteti u shkatërrua praktikisht.
Që atëherë, Borodyanka është rindërtuar ngadalë gjatë gati katër viteve. Kohët e fundit Ponomarenko shkoi atje me makinën e tij për ta parë.
Qyteti është ngritur fjalë për fjalë nga rrënojat, me ndihmën e shumë miqve të huaj.
Kohët e fundit ata madje lansuan rrjetin 5G, e rusët kishin lënë pas një shkretëtirë të tmerrshme të djegur, të cilën e ka parë e gjithë bota në foto dhe video të panumërta nga lajmet. /Telegrafi/
Meanwhile, in Borodyanka, a small town west of Kyiv.
During the battle for Kyiv in 2022, this town was probably the most heavily destroyed.
Russian forces bombed almost all the apartment buildings from the air (with residents inside) and wiped entire residential complexes off… pic.twitter.com/bk4kCpnd2g
— Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) February 16, 2026