Rusët e trajnuar fshehurazi nga Kina kthehen për të luftuar në Ukrainë
Në fund të vitit 2025, Kina trajnoi fshehurazi rreth 200 personel ushtarak rus, disa prej të cilëve janë kthyer tashmë dhe janë të angazhuar në operacione luftarake në Ukrainë.
Kjo u raportua nga Reuters, duke cituar tre agjenci evropiane të inteligjencës dhe dokumente të shqyrtuara nga agjencia, transmeton Telegrafi.
Sipas inteligjencës, trajnimi u zhvillua në Kinë dhe u përqendrua kryesisht në operacionet me dronë, masat kundër dronëve, luftën elektronike dhe trajnimin taktik.
Personeli ushtarak rus u trajnua gjithashtu në luftën kundër minave, çminimin dhe përdorimin e simulatorëve të dronëve.
Një dokument i shqyrtuar nga Reuters deklaroi se rreth 200 personel ushtarak rus do të kalonin trajnime në objektet ushtarake në Pekin dhe qytetin e Nanjingut.
Burimet konfirmojnë se afërsisht i njëjti numër individësh në të vërtetë iu nënshtruan trajnimit në Kinë.
Dokumenti gjithashtu vuri në dukje se qindra personel ushtarak kinez do të kalonin trajnime në bazat ushtarake në Rusi.
Sipas burimeve, marrëveshja ruso-kineze për ushtrimet sekrete ushtarake u nënshkrua më 2 korrik 2025, në Pekin.
Agjencitë evropiane të inteligjencës raportojnë se disa nga personeli i trajnuar rus tashmë po luftojnë në Ukrainë, veçanërisht në zonat e Krimesë dhe rajonit të Zaporizhzhisë.
Sipas tyre, disa nga këta individë posedojnë kualifikime në nivel instruktori dhe janë të aftë t'ua kalojnë njohuritë që kanë fituar të tjerëve brenda njësive ushtarake.
Sipas një zyrtari të inteligjencës, trajnimi i personelit ushtarak rus - në nivele operacionale dhe taktike - i cili më pas merr pjesë në luftën kundër Ukrainës nënkupton një përfshirje shumë më të thellë të Kinës në luftën në Evropë sesa mendohej më parë. /Telegrafi/