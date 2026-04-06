Ruf 911 më i rrallë i prodhuar ndonjëherë kaloi dekada "në hije" - dhe tani është rikthyer
Kompania gjermane Ruf Automobile ka rikthyer në vëmendje një model unik të bazuar në Porsche 911 Carrera Targa të vitit 1985, i modifikuar sipas specifikave BTR III.
Ky automobil i rrallë, i vetmi i këtij lloji, është restauruar plotësisht dhe tashmë pritet të tërheqë interes të madh nga koleksionistët.
Fillimisht i përmirësuar nga Ruf në vitin 1990, ai përfshin një motor 3.4-litërsh turbo me 408 kuaj fuqi dhe një transmision manual me pesë marshe.
Pas qëndrimit te pronari i parë deri në vitin 2024, makina iu nënshtrua një restaurimi të detajuar, duke përfshirë motorin dhe brendësinë.
Automjeti ka përshkuar vetëm 46 mijë kilometra dhe pothuajse nuk është përdorur pas restaurimit.
Aktualisht, ai është në shitje dhe konsiderohet një mundësi e rrallë për koleksionistët e makinave klasike.