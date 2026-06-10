Gjithçka që duhet të dini për Ford Escort-in e ri
Ford Escort Mk1 po bën një rikthim mahnitës në rrugë më shumë se gjysmë shekulli pasi modeli i fundit doli nga linjat e montimit në Essex.
Një seri e kufizuar prej 150 makinash Escort RS me licencë zyrtare – që do të thotë Rallye Sport – po ndërtohen nga Boreham Motorworks, specialist i Coventry-t, transmeton Telegrafi.
Ndërsa Mk1 Escort ishte një ikonë më vete, makinat rrugore RS të frymëzuara nga rally-t janë pjesë e folklorit automobilistik të viteve të 70-ta, transmeton Telegrafi.
Aq shumë sa një model i çmuar i një RS1600 Escort origjinal sot do t'ju kushtojë rreth 80,000 funte – dhe kjo vetëm nëse mund ta shpëtoni nga duart e koleksionistëve.
Por makinat RS 'continumod' që po ndërtohen – të gjitha me një specifikim tepër të lartë – e tejkalojnë atë vlerë.
Çdo model i klasikut të rilindur do të kushtojë një shumë marramendëse prej 295,000 funte. Kjo është një rritje e konsiderueshme në krahasim me çmimin prej 1,600 funte për një makinë të re në vitin 1970.
E para prej tyre sapo është përfunduar. Dhe është plotësisht e mrekullueshme.
E përfunduar me një skemë ngjyrash retro të gjelbër britanike garash me vija të arta garash, makina sportive e ringjallur garanton se do t'i bëjë të gjithë të apasionuarit pas makinave me motor të ngazëllyer.
Motorët e ripërdorur në mënyrë të mrekullueshme janë quajtur "makinat më të fokusuara të performancës së lehtë të epokës moderne".
Në një botë ku shumica e makinave të reja të prodhuara janë automjete elektrike pa shpirt që vijnë nga Kina, Ford Escort Mk1 RS i prodhuar në Mbretërinë e Bashkuar në Boreham Motorworks është një frymë e mirëpritur ajri të freskët [ose të vjetër].
Makinat premtohen të jenë "të sakta dhe të ngjashme me epokën" me origjinalin, por do të "kombinojnë shpirtin e përjetshëm të makinave klasike me inxhinierinë, dizajnin dhe prodhimin modern".
Dhe ndryshe nga bizneset e tjera 'të ripërtërira' që riprodhojnë klasikët ikonikë me teknika, materiale dhe pjesë moderne prodhimi, por pa qenë në gjendje t'i shesin ato me emblemat e tyre origjinale, 150 Escort do të jenë produkte origjinale Ford.
Secili prej tyre mund të zbukurohet - ligjërisht - me logot e Ford falë një marrëveshjeje zyrtare licence me Ford Motor Company.
Makinat janë 'projektuar dhe prodhuar si një automjet krejtësisht i ri nga e para' në vend që të kenë nevojë të furnizohen me automjete origjinale si makina donatore.
Kjo i bën ato një 'vazhdim të vërtetë të linjës Escort RS të ndërtuar sipas standardeve moderne të cilësisë, performancës dhe qëndrueshmërisë', thotë prodhuesi i makinave i përshtatur.
Klientët mund të zgjedhin nga një nga dy opsionet e motorit.
E para është një njësi e riimagjinuar me dy boshte me katër cilindra 1.8 litra me një vijë të kuqe prej 8,500 rpm që prodhon një maksimum prej 182 kuaj fuqi. Ky është një homazh i drejtpërdrejtë për motorin origjinal të motorsportit të ndërtuar nga Alan Mann Racing në vitin 1968.
I dyti është motori i motorsportit me katër vatra, me kapacitet më të lartë, 2.1 litra, i Boreham Motorworks, i cili është përmirësuar me shufra çeliku të farkëtuara, një bosht me bosht të punuar me grep dhe injeksion të avancuar të karburantit.
Ai arrin një shpejtësi marramendëse prej 10,000 rpm dhe gjeneron një fuqi mbresëlënëse prej 295 kuaj fuqi.
I pari vjen me një kuti ingranazhesh manuale me katër shpejtësi të riprodhuar 'Ford Bullet', ndërsa i dyti ka një kuti ingranazhesh manuale garash me pesë shpejtësi 'dogleg' me raport të ngushtë dhe të saktë.
Makina numër një nga 150 përdor motorin më të madh nga të dy motorët.
Gjithashtu përmban një kapak dhe panele bagazhi të lehtë prej fibrash karboni, fenerë dhe drita të pasme të personalizuara me LED moderne, dhe një mori materialesh të lehta të përpunuara të projektuara për të ulur peshën.
Kur është 'i thatë' (domethënë pa karburant ose lëngje), peshon vetëm 895 kg, gjë që duhet të rezultojë në një performancë marramendëse të fuqisë ndaj peshës.
Për të ruajtur origjinën e klasikut të viteve shtatëdhjetë, nuk ka drejtim me servo, sistem frenimi anti-bllokues ose kontroll tërheqjeje. /Telegrafi/
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