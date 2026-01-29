Rubio thotë se Witkoff dhe Kushner nuk do të bashkohen në raundin e ardhshëm të bisedimeve për paqen
Të dërguarit amerikanë Steve Witkoff dhe Jared Kushner nuk do të marrin pjesë në raundin e ardhshëm të negociatave që synojnë t'i japin fund luftës në Ukrainë, tha Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio para Komitetit të Senatit për Marrëdhëniet me Jashtë të mërkurën.
"[Rusia dhe Ukraina] do të vazhdojnë bisedimet përsëri këtë javë. Në këtë drejtim, dypalëshe. Mund të ketë një prani amerikane, por nuk do të jenë Steve dhe Jared," tha Rubio.
Delegacionet ukrainase dhe ruse u takuan të premten dhe të shtunën e kaluar në Abu Dhabi në negociatat e tyre të para ballë për ballë mbi një plan që po drejtohet nga Presidenti i SHBA-së Donald Trump për t'i dhënë fund luftës.
Ekipi i Ukrainës kryesohej nga Ministri i Mbrojtjes Rustem Umerov, një negociator me përvojë në bisedimet me Moskën, së bashku me shefin e Zyrës Presidenciale dhe ish-kreun e inteligjencës Kyrylo Budanov, ligjvënësin dhe negociatorin David Arakhamia dhe Shefin e Shtabit të Përgjithshëm Andriy Hnatov, ndër të tjerë.
Rusia u përfaqësua nga një delegacion i udhëhequr nga Igor Kostyukov, kreu i GRU-së, shërbimit të inteligjencës ushtarake të Rusisë. Media investigative Agentstvo raportoi se Alexander Zorin, zëvendësdrejtori i parë i GRU-së për informacionin, gjithashtu mori pjesë në bisedime.
Një raund i tretë negociatash pritet të zhvillohet më vonë këtë javë. Presidenti Volodymyr Zelensky i ka karakterizuar diskutimet e mëparshme si "konstruktive", ndërsa zëdhënësi i Kremlinit Dmitry Peskov tha se mbetet "punë e rëndësishme përpara".
Rubio u tha gjithashtu ligjvënësve të mërkurën se statusi i ardhshëm i Donetskut mbetet pengesa kryesore për arritjen e një marrëveshjeje paqeje midis Kievit dhe Moskës.
"E vetmja pikë e mbetur... është pretendimi territorial mbi Donetskun. Ka një punë aktive për të parë nëse pikëpamjet e të dyja palëve për këtë mund të pajtohen", tha Rubio.
"Është ende një urë që nuk e kemi kaluar. Është ende një boshllëk, por të paktën kemi qenë në gjendje ta ngushtojmë çështjen e vendosur në një qendër, dhe ndoshta do të jetë shumë e vështirë."